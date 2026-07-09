"Vrijeme je za promjenu"
Računa li SDP na Orsata Miljenića u izbornoj utrci? Bauk: Svatko tko želi i može pomoći je dobrodošao
Predsjednik saborskog Odbora za obranu i SDP-ovac Arsen Bauk bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o NATO summitu u Ankari, sukobu Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog odlaska Hrvatske vojske na mimohod u Pariz te parlamentarnim izborima.
Arsen Bauk smatra da ako se zbog mimohoda u Parizu tražila i ostavka načelnika Glavnog stožera Tihomira Kundida, onda to nije banalno kako navodi premijer:
"Plodno tlo da se dogodi neslaganje"
"To je refleksija neslaganja oko tema koje se tiču vanjske politike, a nisu nove. Neslaganje predsjednika i Vlade oko ruske agresije na Ukrajinu traje. Poznato je da postoji mimoilžanje sukreatora vanjske politike oko pitanja SAD-a prema Ukrajini, modaliteta sudjelovanje NATO-a, Europske unije i Hrvatske vojske u sukobu u Ukrajini. Poziv na mimohod koji u svom naslovu ima Koaliciju voljnih, koji ima veze s ratom u Ukrajini, je bilo plodno tlo da se dogodi to neslaganje. Vlada je našla rješenje i sad je to utihnulo."
"Postoje određeni formati, koji su zakoni za pristojne ljude predvidjeli, i oni su se baš nedavno i dogodili - Vijeće za nacionalnu sigurnost i Vijeće za obranu. Postoje situacije kada se Vlada i predsjednik sastanu i dogovaraju, a postoje i one kada iz Vlade odluče da se ne treba dogovarati ili da to mogu progurati bez dogovora, pa pogriješe, kao što su sada", dodaje.
Zoran Milanović sudjelovao je na NATO summitu u Ankari. Vodi li on, kako govori Plenković, politiku izolacije?
"U mnogim stvarima nema razlike između premijera i predsjednika"
Bauk je istaknuo da politiku predsjednika Milanovića ne doživljava kao izolaciju:
"Doživljavam to na način kao potrebu da se o nekim stvarima više razgovara i da se ne pristane na prvoloptaške formulacije i politike. O mnogim stvarima o kojima se danas raspravlja o EU-u, kao što je pitanje ukidanja prava veta zemalja za odlučivanje, nema razlike između premijera i predsjednika. To stavljam na razinu retoričkih figura kojima se želi diskreditirati predsjednika, ali nije to baš tako kako premijer govori."
"Potrebna je velika pravna gimnastika da se objasni kako zapovjednik ne može zapovijedati"
SDP-ovac ističe da bi se institucije već uključile, da stvar oko zapovijedi da Hrvatska vojska neće ići na mimohod u Pariz nije čista:
"Ne znam kako bi se uključili drugačije nego da je zapovijed, zapovijed. Postupanje načelnika Glavnog stožera je u skladu s Ustavom i zakonom. Što se tiče političke odluke, to je politička odluka, a ostalo je operacionalizacije te odluke. Predsjednik je po Ustavu vrhovni zapovjednik Oružanih snaga i sukreator vanjske politike, onda je potrebna velika pravna gimnastika da se može objasniti da zapovjednik ne može zapovijedati, sukreator ne može sukreirati i da iznad vrhovnog postoji još vrhovniji, valjda iz HDZ-a."
"Vrijeme da se nakon tri mandata promijeni vlast"
Milanović je u srijedu iz Ankare i odbacio mogućnost izlaska na parlamentarne izbore.
Bauk kaže da bi svaka njegova rečenica o tome, nakon izjave predsjednika, bila suvišna.
Odgovorio je i na pitanje računa li SDP u izbornoj utrci na Orsata Miljenića: "Koliko je meni poznato, on je član SDP-a. Svatko tko želi i može pomoći je dobrodošao. Miljenić je u ovom trenutku jedan od rijetkih SDP-ovaca sa statusom državnom dužnosnika, koji je u nekoj formi vlasti. O kadrovskim rješenjima u bilo kojoj kombinaciji se odlučuje sukladnu Statutu SDP-a, a ako budemo u prilici odlučivati i više od sastava Sabora, onda i sukladno zakonu. Mislim da je vrijeme da se nakon tri mandata promijeni vlast."
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