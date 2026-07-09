Računa li SDP na Orsata Miljenića u izbornoj utrci? Bauk: Svatko tko želi i može pomoći je dobrodošao

Odgovorio je i na pitanje računa li SDP u izbornoj utrci na Orsata Miljenića: "Koliko je meni poznato, on je član SDP-a. Svatko tko želi i može pomoći je dobrodošao. Miljenić je u ovom trenutku jedan od rijetkih SDP-ovaca sa statusom državnom dužnosnika, koji je u nekoj formi vlasti. O kadrovskim rješenjima u bilo kojoj kombinaciji se odlučuje sukladnu Statutu SDP-a, a ako budemo u prilici odlučivati i više od sastava Sabora, onda i sukladno zakonu. Mislim da je vrijeme da se nakon tri mandata promijeni vlast."