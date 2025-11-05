FOTO / Balkanska domišljatost ne poznaje granice: Pogledajte gdje je postavljen suncobran

Suncobrani se obično nalaze na balkonima, terasama ili pločnicima. No, ne i na Balkanu.
Oglas
Na društvenim mrežama, posebno na Facebooku, korisnike je nasmijala fotografija suncobrana koji, barem na prvi pogled, izgleda kao da lebdi u zraku.
Naime, jedan je stanar na stambenoj zgradi postavio suncobran s vanjske strane prozora, zbog čega se čini kao da lebdi.
Pričvrstio ga je pomoću drške ili štapa, pa sada služi kao improvizirana nadstrešnica.
Čini se i da je vlasnik uložio mnogo truda u svoj “projekt”, jer se oblik suncobrana savršeno uklapa uz fasadu. Kako uspijeva otvoriti i zatvoriti suncobran – ostaje misterij.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas