"Bila sam u japanskom second handu u kojem se prodaje samo jedna stvar i vrijedi samo jedno pravilo"

Kimono je bio jedna od stvari koju sam namjeravala donijeti iz Japana, ali u nizu dojmova gotovo sam i zaboravila na to – sve dok na tržnici u Kyotu nisam ugledala second hand trgovinu.
Oglas
Kimono, tradicionalni japanski ogrtač, nekada je bio svakodnevna odjeća, a danas se nosi uglavnom tijekom ceremonija, festivala i posebnih prigoda. Ipak, ne tako rijetko kao što bi se možda pomislilo. Na svakom mjestu koje sam posjetila u Japanu, vidjela sam barem nekoliko djevojaka koje su nosile kimono i japanke uz bijele čarapice. Ispred hramova gotovo su brojnije od turista, prenosi Nova.rs.
Kimono-haljine, izrađene od svile, pamuka ili lana, prenose se s generacije na generaciju. Istina, ja sam uglavnom viđala one turističke – jeftine i sintetičke – kao i one nevjerojatno skupe, na razini ekskluzivnih modnih kreacija. No sve varijante prije ili kasnije završe u second hand trgovinama, i upravo zato me veselilo ući u jednu takvu – ne samo zato što inače kupujem u takvim dućanima, nego i zato što mi je kimono jedan od omiljenih odjevnih komada, prenosi Nova.rs.
U većim japanskim gradovima, navodno, postoje čitavi lanci i male obiteljske trgovine specijalizirane za prodaju rabljenih kimona. U ovoj u koju sam ja zalutala vrijedilo je samo jedno pravilo: 1 gram = 1 jen (trenutno je 1 japanski jen oko 0,65 dinara).
Bilo je ondje teških kimona s ozbiljnim ručnim radovima koji izgledaju kao umjetnička djela, ali i onih šarenih, laganih, koje bih možda nosila i na plažu.
Kad bi mi se neki svidio, prodavačica ukočenog osmijeha spremno bi mi pomogla i „umotala“ nasumično odabrani pojas oko mene, kako bih mogla vidjeti kako bi to trebalo izgledati. Kod trećeg mi je već bilo malo neugodno, jer vjerojatno nije mogla ni pretpostaviti kako ću zapravo nositi ta dva kimona koja sam na kraju kupila – jedan crni i jedan bijeli, oba s nekim uzorcima.
Zajedno su koštali, kad se izračuna, manje od 10 eura. Uzela sam i jedan zlatni pojas s cvjetovima, koji mi zasad služi kao dekoracija u stanu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas