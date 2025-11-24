"Bila sam u japanskom second handu u kojem se prodaje samo jedna stvar i vrijedi samo jedno pravilo"

Kimono-haljine, izrađene od svile, pamuka ili lana, prenose se s generacije na generaciju. Istina, ja sam uglavnom viđala one turističke – jeftine i sintetičke – kao i one nevjerojatno skupe, na razini ekskluzivnih modnih kreacija. No sve varijante prije ili kasnije završe u second hand trgovinama, i upravo zato me veselilo ući u jednu takvu – ne samo zato što inače kupujem u takvim dućanima, nego i zato što mi je kimono jedan od omiljenih odjevnih komada, prenosi Nova.rs.