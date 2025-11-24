Stiže nova promjena vremena: Porast temperature za 6 do 9 stupnjeva

Danas će biti promjenljivo uz porast temperature zraka i okretanje vjetra na južne smjerove. U tijeku dana osobito poslijepodne naoblačenje sa zapada uz povremeno kišu, obilniju na Jadranu i uz Jadran. Kiša se još ujutro u gorju može smrzavati na hladnom tlu. Zapuhat će jak jugozapadnjak, u gorju s olujnim udarima. Na Jadranu jugo i oštro u jačanju ponegdje na otvorenom moru sjevernog i srednjeg Jadrana i olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9, na Jadranu između 11 i 16 °C.