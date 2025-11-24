Vremenska prognoza
Stiže nova promjena vremena: Porast temperature za 6 do 9 stupnjeva
Nakon zahlađenja koje je za vikend donijelo kišu i snijeg od danas pa do kraja tjedna tjedna porast temperature zraka i to za 6 do 9 stupnjeva te će narodna izreka sveta Kata snijeg za vrata ove godine glasiti sveta Kata jugo za vrata.
Oglas
Duboka ciklona s Atlantika premjestila se nad europsko kopno i nad Sredozemnim morem. Ciklona nad Sredozemljem sporo je pokretna formirala se Genovska ciklona u kojoj hladan vlažan oceanski zrak s Atlantika nad Sredozemno more kruži u smjeru protivno kazaljci na satu ili kako meteorolozi kažu ciklonalno.
Prednja strana ciklone povlači s juga topli vlažni zrak, a stražnja strana ciklone sa sjevera hladan zrak. Ciklona brzo se premješta prema istoku, njenim prolazom tlak zraka raste te je došlo do kratkotrajne stabilizacije vremena i razvedravanja te su noćne temperature u unutrašnjosti bile i do 9 stupnjeva Celzija, a na Jadranu i uz Jadran oko 4.
"Sveta Kata jugo za vrata"
Nestabilan vlažan zrak zadržati će se nad Sredozemljem i našim krajevima tako da cijeli idući tjedan očekujem promjenljivo vrijeme.
Nakon zahlađenja koje je za vikend donijelo kišu i snijeg od danas pa do kraja tjedna tjedna porast temperature zraka i to za 6 do 9 stupnjeva te će narodna izreka sveta Kata snijeg za vrata ove godine glasiti sveta Kata jugo za vrata.
Danas će biti promjenljivo uz porast temperature zraka i okretanje vjetra na južne smjerove. U tijeku dana osobito poslijepodne naoblačenje sa zapada uz povremeno kišu, obilniju na Jadranu i uz Jadran. Kiša se još ujutro u gorju može smrzavati na hladnom tlu. Zapuhat će jak jugozapadnjak, u gorju s olujnim udarima. Na Jadranu jugo i oštro u jačanju ponegdje na otvorenom moru sjevernog i srednjeg Jadrana i olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9, na Jadranu između 11 i 16 °C.
Sutra u utorak pretežno oblačno uz obilnu kišu u obliku pljuskova na Jadranu i u zaleđu. Puhat će jak jugozapadnjak u gorju. Na Jadranu jako i olujno jugo poslijepodne i navečer na sjevernom Jadranu jugo će naglo okretati na lebić i pulenat. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 3 do 8, najviša između 8 i 13 °C. Na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije temperatura zraka bez većih osilacija između 11 i 16 °C.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas