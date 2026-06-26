budite oprezni
Dvije vrste hrane koje ne biste trebali podgrijavati: Mogu predstavljati zdravstveni rizik
Podgrijavanje ostataka hrane uobičajena je praksa u mnogim kućanstvima, no u pojedinim slučajevima može predstavljati određene zdravstvene rizike. Iako se većina namirnica može sigurno ponovno termički obraditi, postoje i one koje podgrijavanjem gube hranjivu vrijednost ili mogu postati podložne razvoju bakterija.
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Poseban oprez preporučuje se pri načinu skladištenja hrane i vremenu koje prođe od njezine pripreme jer ostavljanje obroka na sobnoj temperaturi može pogodovati razmnožavanju bakterija.
Stručnjaci upozoravaju da pojedine namirnice, ako se ne čuvaju pravilno, mogu postati opasne čak i nakon ponovnog zagrijavanja jer kuhanje ne uništava uvijek sve bakterijske spore niti sprječava stvaranje toksina, piše klix.ba.
Jedna od takvih namirnica je riža. Iako se često priprema unaprijed i čuva za kasnije obroke, može sadržavati bakteriju Bacillus cereus. Njezine spore mogu preživjeti kuhanje, a ako riža nakon pripreme ostane na sobnoj temperaturi, postoji rizik od njihova razmnožavanja i stvaranja toksina koji mogu izazvati probavne tegobe poput mučnine i povraćanja. Zbog toga se preporučuje brzo hlađenje i čuvanje u hladnjaku te izbjegavanje višestrukog podgrijavanja.
Druga namirnica na koju treba obratiti pozornost jest špinat. Iako je nutritivno bogat i često dio zdravih obroka, problem nastaje pri ponovnom zagrijavanju, kada se nitrati iz špinata mogu pretvoriti u nitrite i potencijalno štetne spojeve. Zbog toga se savjetuje da se špinat konzumira odmah nakon pripreme ili hladan, primjerice kao dodatak salatama.
Pravilno rukovanje i skladištenje hrane ključno je za očuvanje njezine kvalitete, ali i za smanjenje mogućih zdravstvenih rizika.
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