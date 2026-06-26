Dvije vrste hrane koje ne biste trebali podgrijavati: Mogu predstavljati zdravstveni rizik

Jedna od takvih namirnica je riža. Iako se često priprema unaprijed i čuva za kasnije obroke, može sadržavati bakteriju Bacillus cereus. Njezine spore mogu preživjeti kuhanje, a ako riža nakon pripreme ostane na sobnoj temperaturi, postoji rizik od njihova razmnožavanja i stvaranja toksina koji mogu izazvati probavne tegobe poput mučnine i povraćanja. Zbog toga se preporučuje brzo hlađenje i čuvanje u hladnjaku te izbjegavanje višestrukog podgrijavanja.