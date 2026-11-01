FOTO / Građani diljem Hrvatske posjećuju groblja u povodu blagdana Svih svetih

Uprava osječkog Gradskog prijevoza putnika (GPP) izvijestila je a će javni gradski prijevoz u nedjelju 1. studenoga biti besplatan na svim autobusnim i tramvajskim linijama Tvrtka je organizirala i dvije dodatne linije koje gravitiraju prema najvećim grobljima, do Centralnog groblja te liniju koja povezuje Donjogradsko i Novogradsko groblje te Groblje Sv. Ane.