sjećanje na najmilije
FOTO / Građani diljem Hrvatske posjećuju groblja u povodu blagdana Svih svetih
Na blagdan Svih Svetih građani diljem Hrvatske u nedjelju od ranih jutarnjih sati posjećuju groblja kako bi se prisjetili svojih najmilijih, pokojnih članova obitelji i prijatelja.
Osijek
Osječani u nedjelju od ranih jutarnjih sati posjećuju groblja u gradskim četvrtima i mjesnim odborima kako bi se prisjetili svojih najmilijih.
Na ukupno 20 groblja, kojima upravlja osječko gradsko pogrebno poduzeće "Ukop", građani obilaze grobove, ostavljajući svijeće, lampione, cvijeće i vijence, u znak sjećanja na svoje najmilije, a na grobljima su predviđene i svete mise, u povodu blagdana Svih Svetih, uz blagoslov grobova.
Iz Uprave "Ukopa" izvijestili su da će na blagdan Svih svetih te 2. studenog sva osječka groblja biti otvorena cijeli dan kako bi građani mogli posjetiti počivališta svojih najmilijih.
Na blagdan Svih svetih dežrune službe "Ukopa" bit će na raspolaganju građanima od 6 do 19 sati, Uprave groblja bit će dostupne od 7 do 17 sati, a građanima će za eventualne informacije i primjedbe biti dostupan i besplatni telefon tvrtke.
Uprava osječkog Gradskog prijevoza putnika (GPP) izvijestila je a će javni gradski prijevoz u nedjelju 1. studenoga biti besplatan na svim autobusnim i tramvajskim linijama Tvrtka je organizirala i dvije dodatne linije koje gravitiraju prema najvećim grobljima, do Centralnog groblja te liniju koja povezuje Donjogradsko i Novogradsko groblje te Groblje Sv. Ane.
Iz Uprave GPP-a pozvali su građane da na sam blagdan Svih svetih što više koriste javni gradski prijevoz, kako bi se smanjile gužve u prometu.
Rijeka
I Riječani u nedjelju na Blagdan Svih svetih, a uoči Dušnog dana, obilaze gradska groblja i grobove svojih najmilijih, prisjećaju se, donose cvijeće i pale svijeće.
Cvijeće i svijeće mogu se i danas kupiti na prodajnim mjestima uz groblja, kao i na Centralnoj riječkoj tržnici, dijelu koji je namijenjen prodaji cvijeća, svijeća i drugih prigodnih proizvoda.
Svečano misno slavlje na svetkovinu Svih svetih u župnoj crkvi sv. Romualda i Svih Svetih na Kozali će predvoditi riječki nadbiskup Mate Uzinić u 15 sati. Nakon mise nadbiskup će kod središnjeg križa na groblju Kozala predvoditi molitvu odrješenja za pokojne.
Misu na trsatskom groblju služit će trsatski gvardijan fra Dragan Grizelj u 15 sati, dok će misu na groblju Drenova, također u 15 sati, služiti generalni vikar Mario Tomljanović.
Kako bi se građanima olakšao odlazak na groblja i smanjila gužva na pristupnim prometnicama, Autotrolej je organizirao pojačani vozni red na linijama 4 i 5 te je na liniji 4 uvedeno 58 dodatnih polazaka, a na liniji 5 dodatnih 36 polazaka.
Prijevoz gradskim autobusima na linijama koje prometuju prema gradskim grobljima, odnosno na linijama 2, 3, 4 i 5, je besplatan.
Uoči blagdana Svih svetih, izaslanstva Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, Ministarstva obrane, Policijske uprave primorsko-goranske, Ministarstva hrvatskih branitelja, Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata te nekoliko političkih stranaka položili su u petak vijence i zapalili svijeće na Centralnom gradskom groblju Drenova.
Splićani obilaze groblja na blagdan Svih svetih
U povodu blagdana Svih svetih, Splićani i stanovnici okolnih gradova i mjesta još od subote obilaze počivališta svojih najmilijih na grobljima, gdje ostavljaju cvijeće i upaljene svijeće.
U spomen svim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata u petak su pred središnjim križem na groblju Lovrinac i pred križem na groblju hrvatskih branitelja na Lovrincu položila vijence i zapalila svijeće izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova te predstavnici udruga iz Domovinskog rata, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita.
Građani i danas obilaze vječna počivališta svojih najmilijih na čijim grobovima ostavljaju krizanteme i drugo cvijeće.
Pojačane su autobusne linije prema Gradskom groblju Lovrinac kako bi što manje građana tamo dolazilo osobnim automobilima te kako bi se izbjegle nepotrebne gužve u prometu.
Dubrovčani obilježavaju blagdan Svih svetih
Dubrovčani u nedjelju, na blagdan Svih svetih, od ranih jutarnjih sati obilaze grobove svojih najmilijih na gradskom groblju Boninovu i ostalim dubrovačkim grobljima, uz molitvu, cvijeće i paljenje svijeća.
Groblje Boninovo je na blagdan Svih svetih i na Dušni dan otvoreno 24 sata, a gradski prijevoznik Libertas Dubrovnik prometuje prema blagdanskom rasporedu.
Misu s molitvom za pokojne ispred Kapele sv. Križa na Boninovu u 15 sati predvodit će dubrovački biskup Roko Glasnović. Misa će se služiti i u ponedjeljak, na Dušni dan, spomendan svih vjernih mrtvih.
Uoči blagdana Svih svetih i Dušnog dana, u petak su kod Spomen-križa na groblju Boninovo te na Domobranskom groblju u Gospinom polju vijence položili i svijeće zapalili predstavnici Grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije, Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Oružanih snaga RH, Ministarstva hrvatskih branitelja, Hrvatskog časničkog zbora Dubrovačko-neretvanske županije, Udruge Hrvatski domobran Dubrovnik, obitelji poginulih branitelja te braniteljskih udruga i udruga proisteklih iz Domovinskog rata.
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