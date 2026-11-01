Podsjeća i kako se cvijeće za kićenje grobova nekada uzgajalo u vrtovima, a danas se većinom kupuje. „Na dan Svih sveci održavaju se mise, a nekada su se održavale i pjevane večernje mise. U nekim krajevima Istre na groblje se odlazilo na dan Svih sveci, a u drugima na Mrtvi dan. U Lindaru kraj Pazina na taj se održavala misa u grobljanskoj crkvici sv. Martina i tada se izvodila 'lindarska maša za pokuojne' - veliki oficij za mrtve. Ti napjevi pripadali su predkoncilskom načinu pjevanja i specifični su bili za Lindar“, rekao je Šuran.