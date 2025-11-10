neželjene posljedice
Ovih sedam simptoma upozorava na pretjeranu konzumaciju kave
Pijenje kave ili energetskih napitaka mnogima je svakodnevni ritual za bolji početak dana, no previše kofeina može imati neželjene posljedice na zdravlje.
Stručnjaci savjetuju da odrasle osobe dnevno ne konzumiraju više od 400 miligrama kofeina, što odgovara otprilike dvije do tri šalice kave od 350 ml. Ako primijetite nesanicu, glavobolju ili ubrzano lupanje srca, možda je vrijeme da smanjite unos, piše Klix.
Znakovi da pijete previše kofeina
Umor
Iako zvuči paradoksalno, stalni osjećaj umora može biti znak pretjeranog unosa kofeina.Kofein blokira adenosin – tvar koja pomaže mozgu da se opusti i pripremi za san.
Njegov učinak može trajati i do pet sati, što može narušiti kvalitetu sna. Dugotrajna konzumacija stvara toleranciju, pa tijelo traži sve više kofeina za isti učinak.
Lupanje srca
Prevelika količina kofeina može izazvati osjećaj ubrzanog, preskačućeg ili pojačanog rada srca. Kod osoba osjetljivih na kofein ili onih s poremećajima srčanog ritma ovaj učinak može biti izraženiji, no prema Američkoj udruzi za srce, rijetko je razlog za zabrinutost.
Povišen krvni tlak
Kofein može privremeno povisiti krvni tlak. Kod zdravih osoba koje unose manje od 400 mg dnevno, porast je obično blag, no kod onih koji piju više može biti značajniji.
Problemi s probavom
Kofein može opustiti mišić koji odvaja jednjak od želuca, što može izazvati vraćanje želučane kiseline, žgaravicu ili podrigivanje.
Glavobolje
Visoka konzumacija kofeina povezana je s većim rizikom od glavobolja i migrena. Kofein najprije sužava, a zatim širi krvne žile, što može izazvati bol.
Nervoza i tjeskoba
Previše kofeina može potaknuti osjećaj napetosti i tjeskobe, jer stimulira živčani sustav i povećava proizvodnju dopamina. Rizik je posebno izražen ako unos prelazi 400 mg dnevno.
Vrtoglavica
Kod osjetljivih osoba veći unos kofeina može izazvati vrtoglavicu zbog povećanog pulsa i krvnog tlaka.
Simptomi odvikavanja
Ako ste razvili ovisnost o kofeinu, naglo smanjenje može izazvati simptome poput mučnine, glavobolje, umora i razdražljivosti. Oni se obično javljaju 12 do 24 sata nakon posljednjeg unosa i traju nekoliko dana.
Kako smanjiti unos kofeina
- Prijeđite na čaj: Zeleni, biljni ili matcha čaj sadrže manje kofeina od kave, ali i dalje pružaju blagi stimulans.
- Postupno smanjivanje: Smanjujte unos postupno – npr. izbacite jednu šalicu kave dnevno i zamijenite je napitkom bez kofeina.
- Uravnotežena prehrana: Unosite dovoljno proteina i složenih ugljikohidrata, jer stabilna razina energije smanjuje potrebu za kofeinom kao „energetskim pojačivačem“.
Stručnjaci naglašavaju da ne biste trebali prekoračiti 400 mg kofeina dnevno, a kod osjetljivih osoba i manja količina može izazvati neželjene reakcije. Ako osjećate nervozu, nesanicu, glavobolje ili ubrzan rad srca, razmislite o smanjenju unosa i uvođenju alternativa bez kofeina – poput zelenog, biljnog ili voćnog čaja.
