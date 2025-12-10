Kako skinuti pur pjenu s ruku?

Prije nego što krenemo na rješenja, vrijedi razumjeti s čime se zapravo borimo. Poliuretan je polimerna kemikalija koja nakon izlaska iz bočice počinje reagirati s vlagom u zraku. Ta reakcija uzrokuje širenje i stvrdnjavanje materijala. Upravo zato pjena koja je svježa i mokra reagira potpuno drugačije od one koja je već osušena.