Kako učinkovito ukloniti mrlje i ogrebotine s laminata?

Ilustracija: Aurelien Thomas on Unsplash

Laminat je jedan od najpopularnijih izbora za podne obloge jer je povoljniji od parketa, jednostavan za održavanje i otporan na habanje. Ipak, s vremenom se na njemu mogu pojaviti ogrebotine i tragovi korištenja. Dobra je vijest da se mnoge od njih mogu ukloniti ili barem učiniti manje vidljivima, bez zamjene poda.

Podijeli

Oglas

Stručnjaci savjetuju da prije bilo kakvog popravljanja ogrebotina pod najprije dobro usisate kako biste uklonili prašinu i sitne nečistoće koje su se nakupile u oštećenjima.

Nakon toga površinu lagano ispolirajte suhom krpom od mikrovlakana, što često može ublažiti sitne površinske ogrebotine, piše Klix.ba.

Za tragove nastale trenjem, primjerice od obuće ili namještaja, može pomoći i obična bijela gumica za brisanje, koja ne ostavlja tragove.

Koristite sredstvo za laminat

Nakon poliranja preporučuje se čišćenje posebnim sredstvom namijenjenim laminatnim podovima.

Takvi proizvodi mogu dodatno zagladiti površinu i učiniti manje ogrebotine znatno manje uočljivima.

Veće ogrebotine zahtijevaju dodatni popravak

Ako je ogrebotina dublja i ostavlja svijetli trag koji se ne može ukloniti čišćenjem, možete posegnuti za posebnom olovkom za retuširanje ili markerom za drvo u nijansi poda.

Na taj se način oštećenje vizualno stapa s ostatkom laminata i postaje mnogo manje primjetno.

Duboka oštećenja mogu se ispuniti

Za dublje ogrebotine ili manja udubljenja postoje posebni kitovi i voštane mase za popravak laminata i drvenih površina.

Dostupni su u različitim nijansama pa je moguće odabrati boju koja najbolje odgovara vašem podu.

Laminat se ne može brusiti

Za razliku od parketa, laminat nije moguće brusiti i obnavljati jer bi se time oštetio njegov zaštitni površinski sloj. Ako je oštećenje vrlo duboko i vidljiva je unutarnja jezgra materijala, jedino trajno rješenje može biti zamjena oštećene daske.

Redovitim čišćenjem i pravovremenim saniranjem manjih oštećenja moguće je znatno produljiti vijek trajanja laminatnog poda i odgoditi njegovu zamjenu.