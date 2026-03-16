Mesni otpad vrijedan više od zlata: Cijena mu ide i do 5.000 eura
Oko 30 grama ove tvari može doseći cijenu i do 5.000 eura. Za supstancu koju mnogi jednostavno bacaju interes pokazuje i organizirani kriminal.
Kad bi vas netko pitao koji je najvrjedniji nusproizvod mesne industrije, vjerojatno bi jedna od posljednjih stvari na koju biste pomislili - ako biste je uopće spomenuli — bili goveđi žučni kamenci.
No u stvarnosti su ti mali komadići stvrdnutih probavnih tekućina vrjedniji od zlata.
Njihova cijena na tržištu doseže zapanjujućih 5.800 dolara (oko 5.050 eura) po unci (približno 28 grama), piše portal Earth.com.
Glavni pokretač tako visoke vrijednosti je industrija tradicionalne kineske medicine, sektor čija vrijednost, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, iznosi oko 60 milijardi dolara (oko 52 milijarde eura) godišnje.
Žučni kamenci samljeveni u prah ključni su sastojak pripravaka za koje neki vjeruju da mogu pomoći u oporavku nakon moždanog udara i drugih ozbiljnih bolesti.
Za razliku od ljudskih žučnih kamenaca, koji su uglavnom sastavljeni od kolesterola, žučni kamenci kod goveda uglavnom se sastoje od kalcijevih soli, poput kalcijeva karbonata i kalcijeva fosfata.
Ta posebna struktura posljedica je specifičnog probavnog sustava goveda, prilagođenog preradi velikih količina biljnog materijala.
Zanimaju i organizirani kriminal
Eksplozivan rast tržišta donio je i neočekivan izazov za poljoprivredni sektor.
Nekada smatrani otpadom, danas su vrijedni goveđi žučni kamenci privukli i pozornost organiziranog kriminala.
Pojavile su se sofisticirane krijumčarske skupine koje ih krijumčare preko granica, a neki proizvođači suočili su se čak i s oružanim pljačkama.
U mnogim pogonima za preradu mesa uvedene su dodatne sigurnosne mjere, a informacije o pronalasku žučnih kamenaca često se čuvaju u tajnosti, piše portal.
Vlasti u Brazilu, jednoj od zemalja iz kojih žučni kamenci stižu na kinesko tržište, otkrile su i brojne pokušaje krivotvorenja, pri čemu se pravim kamenima dodaju tvari poput šećera ili ciglene prašine kako bi se povećala težina i zarada.
Prodaja goveđih žučnih kamenaca predstavlja i dodatni izvor prihoda stočarima u Africi. Na društvenim mrežama mogu se pronaći brojni profili koji oglašavaju njihov otkup ili prodaju.
Ne mogu se otkriti kod žive životinje
Trgovinu dodatno komplicira činjenica da se žučni kamenci kod živog goveda ne mogu otkriti bez medicinskog pregleda.
Zbog toga nastaje neobična situacija u kojoj stvarna vrijednost pojedine životinje ostaje nepoznata sve do prerade.
Neki su poljoprivrednici čak razmišljali o umjetnim metodama poticanja nastanka žučnih kamenaca, no stručnjaci takve prakse snažno ne preporučuju.
Mlade životinje ih ne stignu razviti
Dr. Daniela Gomez da Silva, istraživačica na Državnom sveučilištu São Paulo, upozorava na ironičan obrat: kako suvremene metode uzgoja stoke postaju sve učinkovitije i životni vijek goveda se skraćuje, moglo bi doći do smanjenja pojave žučnih kamenaca.
Naime, mlađe životinje nemaju dovoljno vremena razviti te vrijedne tvorbe.
I znanost ih istražuje
Medicinska opravdanost korištenja tih kamenaca privukla je i pozornost znanstvenika.
Istraživanja Sveučilišta u Hong Kongu pokazala su obećavajuće rezultate u vezi s nekim spojevima koji se nalaze u tradicionalnim pripravcima s prahom goveđih žučnih kamenaca, osobito u kontekstu zaštite mozga tijekom ishemijskog moždanog udara. No konačni rezultati još nisu objavljeni jer istraživanja i dalje traju.
Kako piše portal Oddity Central, kineski su istraživači razvili i „uzgojene“ žučne kamence, koji navodno pokazuju slična svojstva kao prirodni.
Laboratorijske alternative mogle bi u budućnosti zaustaviti daljnji rast cijena goveđih žučnih kamenaca, no prirodni se kamenci i dalje smatraju zlatnim standardom.
