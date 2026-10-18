zdrave životne navike
Ovo su najbolje europske destinacije za odmor i dugovječnost: Jedna se nalazi u našem susjedstvu
Dugovječnost ne mora uključivati skupe uređaje ili dodatke prehrani – ključ je u usvajanju zdravih životnih navika. Upravo to čine stanovnici takozvanih "plavih zona”, odnosno područja s velikim brojem stogodišnjaka.
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U Europi postoje dvije poznate „plave zone” – Ikarija u Grčkoj i Sardinija u Italiji – ali i brojna druga mjesta u kojima se njeguju životne navike za koje se vjeruje da pridonose dugovječnosti, poput redovitog hodanja, jednostavne prehrane i snažnog osjećaja zajedništva.
Želite li i sami iskusiti način života koji potiče dugovječnost, ali bez kompliciranih rutina? U tom slučaju mogla bi vas zanimati nova ljestvica najboljih europskih destinacija za dugovječnost koju je sastavila tvrtka CV Villas.
Ta tvrtka analizirala je gotovo 100 destinacija prema nekoliko životnih načela iz istraživanja „Power 9” Dana Buettnera o plavim zonama te svakoj dodijelila ocjenu dugovječnosti na ljestvici od 0 do 100, prenosi Euronews.
Među kriterijima bili su pogodnost za pješačenje, procijenjena na temelju visinskih razlika na terenu, tempo života, mjeren prosječnim godišnjim brojem radnih sati, broj restorana s ponudom veganskih jela i vinarija po stanovniku te osjećaj zajedništva, koji se procjenjivao prema broju kafića i crkava po stanovniku.
"Od mogućnosti pješačenja do kvalitetne hrane, osjećaja zajedništva i općenito sporijeg životnog ritma od onoga na koji su mnogi od nas navikli, ove destinacije nude sve što bi dobar i opuštajući odmor trebao pružiti”, izjavila je Hannah Marshall, voditeljica marketinga u tvrtki CV Villas.
"Iako Europa ima samo dvije službeno priznate plave zone, naše dugogodišnje iskustvo i poznavanje destinacija pokazuju da mnoga druga mjesta na kontinentu njeguju sličan način života.”
Najbolje europske destinacije za dugovječnost
Čak četiri od 20 najbolje rangiranih destinacija nalaze se na Malti, uključujući i prvoplasiranu Vallettu.
Glavni grad Malte zauzeo je prvo mjesto zahvaljujući pogodnosti za pješačenje i brojnim mjestima za druženje uz hranu, nudeći „upravo onu vrstu svakodnevnog kretanja i uravnoteženog životnog ritma koji pridonose dugovječnosti”.
Na drugom mjestu našao se grčki otok Paksos. Istaknut je zbog povezanosti lokalne zajednice, opuštenog načina života i pogodnosti za pješačenje, dok njegova netaknuta priroda „omogućuje turistima da doista uspore tempo i potpuno se opuste, prihvaćajući lokalni način života”.
Treće mjesto pripalo je francuskom Saint-Tropezu, dok je četvrto zauzela pomalo neočekivana destinacija – Eger u Mađarskoj.
Top 20 europskih destinacija za dugovječnost
- Valletta, Malta
- Paksos, Grčka
- Saint-Tropez, Francuska
- Eger, Mađarska
- Mdina, Malta
- Ibiza, Španjolska
- Taormina, Italija
- Lefkada, Grčka
- Budva, Crna Gora
- Dingle, Irska
- Nesebar, Bugarska
- Bad Ischl, Austrija
- Piran, Slovenija
- Ålesund, Norveška
- Saint Julian's, Malta
- Gozo, Malta
- Ksamil, Albanija
- Levoča, Slovačka
- Bordeaux, Francuska
- Novi Sad, Srbija
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