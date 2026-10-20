Pas joj je smetao u avionu pa je tražila prvi razred. Stjuardesa je iznenadila svojim potezom

Rochelle je putovala s malim psom pasmine maltipoo, teškim oko 3,6 kilograma. Nakon što se smjestila na svoje sjedalo, putnica pokraj nje jasno je dala do znanja da joj smeta što će sjediti u blizini psa. Prema Rochelleinim riječima, nije objasnila zašto joj životinja predstavlja problem, već je odmah zatražila od stjuardese da je premjesti u prvi razred.