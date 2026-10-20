NEOČEKIVANI OBRAT
Pas joj je smetao u avionu pa je tražila prvi razred. Stjuardesa je iznenadila svojim potezom
Putnica u zrakoplovu požalila se na psa koji je sjedio pokraj nje i zatražila premještaj u prvi razred, no stjuardesa je njezin zahtjev riješila na način koji nije očekivala.
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Putovanje zrakoplovom ponekad donosi nepredviđene situacije, osobito kada putnici moraju dijeliti ograničen prostor s nepoznatim ljudima, a katkad i njihovim kućnim ljubimcima.
Neobično iskustvo na društvenoj mreži Threads podijelila je Chantal Rochelle, koja je na let povela svojeg malog psa Caprija. Njezina je priča privukla pozornost korisnika društvenih mreža, ponajviše zbog neočekivane reakcije stjuardese, piše N1 Slovenija, pozivajući se na Index.
Rochelle je putovala s malim psom pasmine maltipoo, teškim oko 3,6 kilograma. Nakon što se smjestila na svoje sjedalo, putnica pokraj nje jasno je dala do znanja da joj smeta što će sjediti u blizini psa. Prema Rochelleinim riječima, nije objasnila zašto joj životinja predstavlja problem, već je odmah zatražila od stjuardese da je premjesti u prvi razred.
Stjuardesa je saslušala njezinu pritužbu i zamolila je da pričeka, a zatim se udaljila. Nekoliko minuta poslije vratila se s rješenjem koje je iznenadilo obje putnice. Umjesto ženi koja se žalila, mjesto u prvom razredu ponudila je Rochelle i njezinu psu.
Vlasnica i njezin četveronožni pratitelj tako su ostatak leta proveli u udobnijem dijelu zrakoplova, dok je putnica koja je tražila premještaj ostala na svojem mjestu.
Rochelle je na društvenim mrežama priznala da ju je takav rasplet dobro nasmijao. Izraz lica druge putnice opisala je riječima da je bio "za muzej", a pohvalila je i stjuardesu koja je neugodnu situaciju riješila u njezinu korist.
Korisnici društvenih mreža podijeljeni
Priča je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi su pohvalili odluku stjuardese, smatrajući da je putnica koja je tražila premještaj u prvi razred očekivala previše. Neki su se pritom našalili da je dobila upravo ono što je zaslužila.
Ipak, nisu svi stali na stranu vlasnice psa. Dio komentatora istaknuo je da postoje opravdani razlozi zbog kojih netko ne želi sjediti pokraj životinje, uključujući alergije ili strah od pasa.
"Zamolila bih za premještaj, ali ne u viši razred. Imam, naime, tešku alergiju na pseću dlaku", napisala je jedna korisnica.
Drugi su komentirali da sam zahtjev za drugim sjedalom nije sporan, ali da je sasvim druga stvar očekivati besplatan premještaj u prvi razred.
Pravila zračnih prijevoznika o prijevozu životinja razlikuju se, a među ostalim određuju dopuštenu veličinu i težinu kućnih ljubimaca te uvjete pod kojima smiju putovati u putničkoj kabini. Dok neki putnici nisu oduševljeni prisutnošću životinja u zrakoplovu, drugi smatraju da nema razloga za zabrinutost ako se poštuju propisana pravila.
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