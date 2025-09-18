Svaki dan su prolazili pored ovog, a nisu znali da skriva milijune: "Još uvijek sam u šoku"

Sretnici se opisuju kao skromni i vrijedni ljudi koji su cijeli život naporno radili. Novac planiraju potrošiti ponajviše na djecu i unuke, a za sebe se nadaju da će si napokon priuštiti manju kuću. "Godinama kupujemo srećke. Ne mogu vjerovati. Ne znam trebam li nastaviti raditi ili se jednostavno umiroviti", rekao je muž i dodao kroz smijeh: "Moji su se današnji planovi potpuno promijenili. Trebat će mi neko vrijeme da shvatim što se dogodilo."