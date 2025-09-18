nevjerojatno iznenađenje
Svaki dan su prolazili pored ovog, a nisu znali da skriva milijune: "Još uvijek sam u šoku"
Par je doživio nevjerojatno iznenađenje kada je gotovo tjedan dana nakon izvlačenja lutrije Powerball na hladnjaku kod kuće otkrio srećku vrijednu više od 11 milijuna eura.
Par iz predgrađa Melbournea doživio je nevjerojatno iznenađenje kada je gotovo tjedan dana nakon izvlačenja lutrije Powerball na svom hladnjaku otkrio srećku vrijednu čak 13 milijuna američkih dolara (oko 11 milijuna eura), piše časopis People.
Izvlačenje je održano 4. rujna, a u nagradnom fondu bilo je više od 50 milijuna dolara. Dobitna su bila četiri listića, a jedan od njih pripadao je upravo spomenutom paru. Budući da nisu bili registrirani u članskom klubu operatera lutrije The Lott, organizatori dobitnike nisu mogli sami obavijestiti te su morali čekati da se jave.
"Luđački! Još uvijek sam u šoku", rekla je dobitnica kada je saznala da je upravo njihova srećka donijela glavnu nagradu. Dodala je da je listić ispunjen opcijom QuickPick, pri čemu su uključeni i posebni brojevi povezani s obiteljskim rođendanima i obljetnicama. Sve to vrijeme srećka je bila zalijepljena na hladnjak, a da nisu bili svjesni njezine vrijednosti.
Planovi preko noći postali drugačiji
Sretnici se opisuju kao skromni i vrijedni ljudi koji su cijeli život naporno radili. Novac planiraju potrošiti ponajviše na djecu i unuke, a za sebe se nadaju da će si napokon priuštiti manju kuću. "Godinama kupujemo srećke. Ne mogu vjerovati. Ne znam trebam li nastaviti raditi ili se jednostavno umiroviti", rekao je muž i dodao kroz smijeh: "Moji su se današnji planovi potpuno promijenili. Trebat će mi neko vrijeme da shvatim što se dogodilo."
Srećka je kupljena u trgovini u East Brightonu. Vlasnik trgovine Sajjad Sadeghi Goorbandi nije skrivao oduševljenje jer je to prvi put da je njegova prodavaonica izdala glavnu dobitnu srećku. "Oduševljen sam, odmah ću obavijestiti kolege. Čestitam dobitnicima i hvala svima koji podržavate našu trgovinu", rekao je.
Dobitni brojevi ovog izvlačenja bili su 9, 22, 23, 3, 13, 28 i 32, a broj Powerballa bio je 5.
