Nutricionistica Novaka Đokovića otkrila što treba jesti prije, a što poslije treninga

Podijeli :

Valery HACHE / AFP

Prehrana na bazi namirnica biljnog podrijetla sve je popularnija među sportašima. Zagovara je i nutricionistica Nevena Veselinović, koja stoji iza koncepta Veganluk i, između ostalih, savjetuje Novaka Đokovića.

Tenisač se 2010. odrekao glutena, mliječnih proizvoda i rafiniranog šećera, a smanjio je i unos crvenog mesa. Danas konzumira isključivo hranu biljnog podrijetla, pa se tako na njegovom meniju nalazi puno voća, žitarice, kvinoja, divlja riža i slatki krumpir.

“U prvom dijelu dana jedem puno voća. Ne volim jesti nikakvu hranu koja bi zahtijevala puno energije za probavu jer trebam puno energije za treninge”, objasnio je Đoković Grahamu Bensingeru prošle godine.

Dan počinje toplom vodom i limunom, a onda pije sok od celera. Nakon toga slijedi zeleni smoothie bogat hranjivim tvarima i algama. To je u skladu s onime što Veselinović savjetuje sportašima, kako rekreativnim, tako i profesionalnim, prenosi City Magazine.

Nije samo mediteranska prehrana zdrava: Ova dijeta je puna vitamina i štiti vaš mozak

“Ako želite smanjiti masne naslage, moja preporuka je da za doručak birate kombinaciju biljnih proteina (proteinski prah) i vlakana (tamno lisnato povrće). Ja bih izbjegavala bobičasto voće”, rekla je Veselinović.

Onima koji žele povećati mišićnu masu savjetuje da se za doručak okrenu zobenoj kaši, bobičastom voću i proteinskom prahu (0.9 grama po kilogramu tjelesne mase).

Važna je i hrana koju konzumiramo nakon treninga

Kaže da se najveće greške vezane za prehranu sportaša događaju nakon iscrpljujućih treninga.

“Prvo što uzmete poslije treninga u velikoj mjeri utječe na to kako ćete utjecati na izgradnju mišića i spriječiti upale. Poslije treninga treba konzumirati zeleni sok, vodu, limun, đumbir. Odmah nakon toga morate nadoknaditi istrošene rezerve, a u tome vam mogu pomoći datulje ili banane. Nikako ne preporučujem čokoladu, čak ni proteinske pločice s čokoladom jer sadrže dodani šećer”, pojasnila je.

Tijekom dana preporučuje kombinaciju biljnih proteina (žitarice poput kvinoje, amaranta i heljde te zeleno lisnato povrće, crvenu leću ili edamame) te vlakna. Za večeru se mogu odabrati salate od mikrobilja i klica te tofu sira i mahunarki.

View this post on Instagram A post shared by Weekend Food Festival (@weekendfoodfestival)

Veselinović je bila jedna od sudionica panela From zero to hero s plant based konceptima koji se održao proteklog vikenda na Weekend Food Festivalu u Rovinju. Uz nju, sudjelovali su i Bojana Mihailović Mehandžić, Gašpar Novak i Dario Kožul, koji ima desetak godina iskustva s promjenom prehrane, a izbacivanjem mliječnih proizvoda osjetio je velik porast energije, piše Index.hr.

“Ne treba imati predrasude o tome da biljna prehrana nema dovoljno proteina i željeza. To je oblik prehrane koji ima toliko pozitivnih aspekata. Ja sam to spoznala prije dvadesetak godina kada sam shvatila da više ne želim konzumirati meso, mlijeko ili jaja”, zaključila je Veselinović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

UŽIVO Raskol u Mostu? Selak Raspudić i Petrov najavili odvojene press konferencije. DP danas sjeda s HDZ-om VIDEO / Ovako izgleda jedan dan u vrtiću u Danskoj: roditelji iz drugih zemalja ne mogu vjerovati