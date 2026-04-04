Objavljeno koje su najpristojnije zemlje na svijetu. Britanci prvi u Europi, ali oni ne misle tako

Novo istraživanje pokazuje da europske zemlje čine više od polovice zemalja koje se globalno percipiraju kao najpristojnije, ali njihova samoprocjena pristojnosti ponekad proturječi međunarodnoj presudi.
Ujedinjeno Kraljevstvo smatra se najpristojnijom zemljom u Europi, prema novom istraživanju. Više od polovice zemalja svijeta među 25 najboljih koje se percipiraju kao najpristojnije i najgostoljubivije prema strancima nalazi se u Europi.
U anketi, koju je provela američka tvrtka Remitly, zatraženo je od gotovo 5000 ljudi iz 26 zemalja da identificiraju nacije za koje smatraju da imaju najbolje manire, a također i da procijene koliko su sami pristojni, uspoređujući globalne percepcije pristojnosti s percepcijama koje nacije imaju o vlastitoj pristojnosti, piše Euronews.
Kako bi ocijenili sebe, sudionicima su postavljena pitanja o vlastitom ponašanju, poput toga tretiraju li strance s poštovanjem, a dobili su ocjenu na temelju stupnja u kojem su se slagali s tvrdnjom.
Možda ne iznenađuje da su globalne i samoprocjene često bile u suprotnosti jedna s drugom.
Ispitanici su Ujedinjeno Kraljevstvo stavili na treće mjesto najpristojnijih zemalja u svijetu, iza Kanade na drugom mjestu i Japana na prvom.
Rezultati ankete pripisuju ovaj rang društvenim tendencijama poput česte upotrebe riječi "molim" i "hvala" u svakodnevnom razgovoru, samoironičnom humoru i kulturi čekanja u redu.
Ironično, ispitanici iz Ujedinjenog Kraljevstva rangirali su se među donjom polovicom zemalja po pitanju pristojnosti. Možda su bili previše pristojni da bi se stavili ispred drugih, piše Euronews.
Njemačka, koju drugi smatraju petom najpristojnijom, zbog naglaska na privatnosti, točnosti i obzirnosti prema drugima, rangirala se kao 21. najpristojnija u svojoj samopercepciji pristojnosti.
Ironično, ispitanici iz Francuske rangirali su se kao peta najpristojnija zemlja, dok ih globalna percepcija stavlja na 19. mjesto na svjetskoj ljestvici. A Japan, globalni favorit u anketi, ocijenio se kao 25. po pristojnosti - pretposljednji među svim ispitanim zemljama.
U istraživanju se navodi da je, kad je riječ o samopercepciji pristojnosti, manje od jednog boda razdvajalo zemlje s najvišim i najnižim ocjenama, što pokazuje da se većina ljudi često ocjenjuje kao pristojna.
Najuljudnije zemlje svijeta, prema glasovima sudionika
- Japan
- Kanada
- Ujedinjeno Kraljevstvo
- Kina
- Njemačka
- Filipini
- Švedska
- Danska
- Finska
- Južnoafrička Republika
- Australija (izjednačeno)
- Švicarska (izjednačeno)
- Sjedinjene Američke Države
- Indija
- Irska
- Novi Zeland
- Norveška
- Nizozemska
- Tajland (izjednačeno)
- Francuska (izjednačeno)
- Brazil
- Španjolska
- Belgija
- Italija
- Austrija
Samopercepcija uljudnosti: Koje zemlje vjeruju da su najljubaznije?
- Brazil
- Čile
- Indija
- Švedska
- Francuska
- Meksiko
- Španjolska
- Južnoafrička Republika
- Sjedinjene Američke Države
- Portugal
- Italija
- Austrija
- Grčka
- Kanada
- Irska
- Belgija
- Australija
- Ujedinjeno Kraljevstvo
- Novi Zeland
- Nizozemska
- Njemačka
- Filipini
- Češka
- Mađarska
- Japan
- Poljska
