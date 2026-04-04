PARADOKS SAMOPROCJENE

Objavljeno koje su najpristojnije zemlje na svijetu. Britanci prvi u Europi, ali oni ne misle tako

04. tra. 2026. 21:07
ljudi PIXABAY
Ilustracija: johnpotter/Pixabay

Novo istraživanje pokazuje da europske zemlje čine više od polovice zemalja koje se globalno percipiraju kao najpristojnije, ali njihova samoprocjena pristojnosti ponekad proturječi međunarodnoj presudi.

Ujedinjeno Kraljevstvo smatra se najpristojnijom zemljom u Europi, prema novom istraživanju. Više od polovice zemalja svijeta među 25 najboljih koje se percipiraju kao najpristojnije i najgostoljubivije prema strancima nalazi se u Europi.

U anketi, koju je provela američka tvrtka Remitly, zatraženo je od gotovo 5000 ljudi iz 26 zemalja da identificiraju nacije za koje smatraju da imaju najbolje manire, a također i da procijene koliko su sami pristojni, uspoređujući globalne percepcije pristojnosti s percepcijama koje nacije imaju o vlastitoj pristojnosti, piše Euronews.

Kako bi ocijenili sebe, sudionicima su postavljena pitanja o vlastitom ponašanju, poput toga tretiraju li strance s poštovanjem, a dobili su ocjenu na temelju stupnja u kojem su se slagali s tvrdnjom.

Možda ne iznenađuje da su globalne i samoprocjene često bile u suprotnosti jedna s drugom.

Ispitanici su Ujedinjeno Kraljevstvo stavili na treće mjesto najpristojnijih zemalja u svijetu, iza Kanade na drugom mjestu i Japana na prvom.

Rezultati ankete pripisuju ovaj rang društvenim tendencijama poput česte upotrebe riječi "molim" i "hvala" u svakodnevnom razgovoru, samoironičnom humoru i kulturi čekanja u redu.

Ironično, ispitanici iz Ujedinjenog Kraljevstva rangirali su se među donjom polovicom zemalja po pitanju pristojnosti. Možda su bili previše pristojni da bi se stavili ispred drugih, piše Euronews.

Njemačka, koju drugi smatraju petom najpristojnijom, zbog naglaska na privatnosti, točnosti i obzirnosti prema drugima, rangirala se kao 21. najpristojnija u svojoj samopercepciji pristojnosti.

Ironično, ispitanici iz Francuske rangirali su se kao peta najpristojnija zemlja, dok ih globalna percepcija stavlja na 19. mjesto na svjetskoj ljestvici. A Japan, globalni favorit u anketi, ocijenio se kao 25. po pristojnosti - pretposljednji među svim ispitanim zemljama.

U istraživanju se navodi da je, kad je riječ o samopercepciji pristojnosti, manje od jednog boda razdvajalo zemlje s najvišim i najnižim ocjenama, što pokazuje da se većina ljudi često ocjenjuje kao pristojna.

Najuljudnije zemlje svijeta, prema glasovima sudionika

  1. Japan
  2. Kanada
  3. Ujedinjeno Kraljevstvo
  4. Kina
  5. Njemačka
  6. Filipini
  7. Švedska
  8. Danska
  9. Finska
  10. Južnoafrička Republika
  11. Australija (izjednačeno)
  12. Švicarska (izjednačeno)
  13. Sjedinjene Američke Države
  14. Indija
  15. Irska
  16. Novi Zeland
  17. Norveška
  18. Nizozemska
  19. Tajland (izjednačeno)
  20. Francuska (izjednačeno)
  21. Brazil
  22. Španjolska
  23. Belgija
  24. Italija
  25. Austrija

Samopercepcija uljudnosti: Koje zemlje vjeruju da su najljubaznije?

  1. Brazil
  2. Čile
  3. Indija
  4. Švedska
  5. Francuska
  6. Meksiko
  7. Španjolska
  8. Južnoafrička Republika
  9. Sjedinjene Američke Države
  10. Portugal
  11. Italija
  12. Austrija
  13. Grčka
  14. Kanada
  15. Irska
  16. Belgija
  17. Australija
  18. Ujedinjeno Kraljevstvo
  19. Novi Zeland
  20. Nizozemska
  21. Njemačka
  22. Filipini
  23. Češka
  24. Mađarska
  25. Japan
  26. Poljska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

