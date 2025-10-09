Namirnice koje sadrže probiotike i zašto je važno uvrstiti ih u prehranu

Mnoge vrste probiotika pripadaju rodovima bakterija poput Lactobacillus i Bifidobacterium, koje se često nalaze u fermentiranoj hrani. Ako se pitate kako se riješiti žgaravice, probiotici su jedan od načina, a mogu pomoći i u smanjenju simptoma sindroma iritabilnog crijeva, liječenju proljeva uzrokovanog antibioticima i jačanju imunološkog odgovora.