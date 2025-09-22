Ova metoda skladištenja pomoći će gljivama da ostanu duže svježe

Šampinjoni su vrlo ukusna i praktična namirnica koju često koristimo u raznim jelima poput salata, tjestenina ili rižota. Međutim, brzo mogu početi propadati ako nisu pravilno skladišteni, što zna biti frustrirajuće.
Da biste duže uživali u njihovoj svježini, važno je znati kako ih pravilno čuvati. Najbolji način da spriječite kvarenje šampinjona jest da ih stavite u papirnatu vrećicu, a ne u plastičnu ambalažu, piše klix.
Papir upija višak vlage, što sprječava stvaranje sluzi i usporava proces kvarenja. Ako nemate papirnatu vrećicu, možete ih umotati u papirnate ubruse i zatim staviti u zdjelu ili posudu prije nego što ih spremite u hladnjak.
Plastična ambalaža zadržava vlagu, što ubrzava propadanje gljiva, pa je zato najbolje odmah premjestiti šampinjone iz plastičnih kutija u papir.
Na ovaj način, cijele gljive mogu ostati svježe i do sedam dana. Ipak, ako su gljive već narezane, trebalo bi ih iskoristiti u roku od tri dana kako bi zadržale dobru kvalitetu.
Uz ove jednostavne korake, šampinjoni će duže ostati svježi i ukusni, spremni za upotrebu u vašim omiljenim jelima.
