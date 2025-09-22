Počela sezona omiljene jesenske delicije: Cijena ide i do 25 eura po kilogramu

Dolaskom jeseni kreće i sezona uživanja u vrganjima, ali uz paprenu cijenu - između 15 i 25 eura za kilogram. Ipak, postoji način da uživate u ukusnom obroku, a pritom i uštedite i učinite nešto dobro za svoje zdravlje.
Kako se to radi, najbolje znaju u Paki. Lica puna osmijeha, a košare gljiva - održani su Dani vrganja. Trećeg vikenda u rujnu, u ovom povijesnom kraju, okupljaju se gljivari.
Osim neizostavne šetnje šumama i branja gljiva, mnogo je i drugih sadržaja pa i za one na četiri noge jer održano je natjecanje pasa u traženju tartufa. Može se okušati i u gađanju s lukom i strijelom, isprobati vožnju zip lineom, jahati, ili samo istraživati povijesne i prirodne zanimljivosti koje Paka nudi. Razlozi za posjet niču kao gljive poslije kiše, prenosi Dnevnik.hr.
