Počela sezona omiljene jesenske delicije: Cijena ide i do 25 eura po kilogramu

Osim neizostavne šetnje šumama i branja gljiva, mnogo je i drugih sadržaja pa i za one na četiri noge jer održano je natjecanje pasa u traženju tartufa. Može se okušati i u gađanju s lukom i strijelom, isprobati vožnju zip lineom, jahati, ili samo istraživati povijesne i prirodne zanimljivosti koje Paka nudi. Razlozi za posjet niču kao gljive poslije kiše, prenosi Dnevnik.hr.