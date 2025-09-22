Oglas

Vrganji

Počela sezona omiljene jesenske delicije: Cijena ide i do 25 eura po kilogramu

author
N1 Info
|
22. ruj. 2025. 07:24
31.08.2023., Duga Resa - Ivana Vukmanic chef restorana DP u Donjem Zvecaju sa susenim gljivama koje koristi u kuhinji. Suseni vrganji, lisicarke i trube. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Dolaskom jeseni kreće i sezona uživanja u vrganjima, ali uz paprenu cijenu - između 15 i 25 eura za kilogram. Ipak, postoji način da uživate u ukusnom obroku, a pritom i uštedite i učinite nešto dobro za svoje zdravlje.

Oglas

Kako se to radi, najbolje znaju u Paki. Lica puna osmijeha, a košare gljiva - održani su Dani vrganja. Trećeg vikenda u rujnu, u ovom povijesnom kraju, okupljaju se gljivari.

Osim neizostavne šetnje šumama i branja gljiva, mnogo je i drugih sadržaja pa i za one na četiri noge jer održano je natjecanje pasa u traženju tartufa. Može se okušati i u gađanju s lukom i strijelom, isprobati vožnju zip lineom, jahati, ili samo istraživati povijesne i prirodne zanimljivosti koje Paka nudi. Razlozi za posjet niču kao gljive poslije kiše, prenosi Dnevnik.hr.

Teme
cijene gljiva gljive hrana vrganji

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ