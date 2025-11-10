Popis europskih zemalja koje nude ozbiljne novce da se preselite tamo. U jednoj već živi ogroman broj Hrvata

Ako ste među onima koji razmišljaju o tome da se spakiraju i odu u inozemstvo, postoji mnogo zemalja koje trenutačno nude i do 80.000 eura ljudima koji se odluče preseliti, piše Daily Mail, a prenosi Nova.rs., koji donosi zanimljiv popis takvih ponuda – a neke od najboljih nalaze se u Europi.