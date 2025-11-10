POGLEDAJTE POPIS
Popis europskih zemalja koje nude ozbiljne novce da se preselite tamo. U jednoj već živi ogroman broj Hrvata
Biste li napustili posao od devet do pet i započeli novi život u nekoj drugoj zemlji – uz to da vas za to i dobro plate? Ispada da to nije nerealna ponuda.
Ako ste među onima koji razmišljaju o tome da se spakiraju i odu u inozemstvo, postoji mnogo zemalja koje trenutačno nude i do 80.000 eura ljudima koji se odluče preseliti, piše Daily Mail, a prenosi Nova.rs., koji donosi zanimljiv popis takvih ponuda – a neke od najboljih nalaze se u Europi.
Italija – 25.800 funti (gotovo 30.000 eura)
Italija, zemlja koju svake godine posjeti 57 milijuna turista iz cijelog svijeta, nudi obiteljima novac da se presele u idilične regije – što zvuči sjajno. No, ponuda je zapravo potez talijanske vlade kako bi ponovno naselila dijelove zemlje koji bilježe pad broja stanovnika, jer se mladi Talijani sele u veće gradove ili u inozemstvo zbog posla. To znači da se radi o pomalo zapuštenim mjestima.
Jedno od ponuđenih područja je živopisna jugozapadna regija Kalabrija, gdje obitelji mogu dobiti više od 25.000 eura ako se presele u jedno od devet sela i nazovu ovu blisku zajednicu svojim novim domom.
U ponudi je i Presicce-Acquarica, gdje se onima koji traže novi početak nudi do 30.000 eura za trajno preseljenje. Kandidati ne smiju biti stariji od 40 godina i moraju se preseliti u roku od 90 dana od prihvaćanja prijave.
Postoji još jedan uvjet – svatko tko se preseli u mediteransku zemlju morat će pokrenuti novi posao koji koristi lokalnom stanovništvu ili prihvatiti neko od poslova koje je teško popuniti u lokalnoj zajednici.
Švicarska – 18.342 funte (21.135 eura)
Na jugozapadu Švicarske, s pogledom na Alpe, nalazi se Albinen, koji je prije nekoliko godina postao viralan kada se doznalo da plaća obiteljima da se presele.
Prema pisanju Daily Maila, nudi se do 18.342 funte (21.135 eura), ali postoje određene "kvake“: kandidati moraju moći izdvojiti do 200.000 švicarskih franaka (oko 180.000 funti) za kuću u slikovitom selu; također moraju biti mlađi od 45 godina kako bi se mogli prijaviti na program; a na kraju se moraju obvezati da će živjeti u Albinenu deset godina i postati švicarski državljani.
Irska – 72.240 funti (83.240 eura)
U Irskoj, zemlji u kojoj živi velik broj Hrvata, program za oživljavanje otoka osigurava do 72.240 funti svima koji renoviraju prazne ili zapuštene nekretnine na određenim obalnim otocima. Ova inicijativa ima za cilj povećati broj stanovnika i revitalizirati udaljene zajednice uz zapadnu obalu Irske.
Ukupno 23 naseljena obalna otoka ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u programu.
Prijaviti se može svatko, čak i ako nije irski državljanin. Ipak, postoje neka važna pravila koja treba uzeti u obzir.
Nekretnina mora biti prazna ili zapuštena, izgrađena prije određenog datuma (2007.) i nenaseljena najmanje određeno vrijeme. Također, svaka nekretnina mora biti smještena na otocima koji nisu povezani s kopnom mostom ili nasipom, a često su svakodnevno odsječeni plimom.
Grčka – 500 eura mjesečno tijekom tri godine
Grčka ima drukčiji pristup na otoku Antikitera, gdje se novim stanovnicima nudi mjesečni "džeparac“ tijekom tri godine, koji se isplaćuje preko Grčke pravoslavne crkve, kako bi se ljude potaknulo da se tamo nasele.
Uspješni kandidati dobivaju besplatnu kuću, parcelu zemlje i mjesečnu stipendiju od 500 eura tijekom tri godine.
Udaljeni i mirni otok ima vrlo malo stanovnika, a cilj projekta je povećati populaciju i oživjeti gospodarstvo otoka.
Program je prvenstveno usmjeren na privlačenje mladih obitelji s djecom te kvalificiranih radnika u područjima poput poljoprivrede, ribarstva i ugostiteljstva, kao i profesionalaca koji rade na daljinu.
Španjolska – 2.555 funti (oko 3.000 eura)
Ponga, grad i općina na sjeverozapadu Španjolske s oko 600 stanovnika, najavljuje da će platiti 2.555 funti svakoj osobi koja se odluči preseliti ondje.
Ideja ima za cilj potaknuti lokalno gospodarstvo, slično mnogim drugim inicijativama koje su pokrenute u ruralnim gradovima i selima. Osim početnog iznosa po osobi koja se preseli, Ponga nudi dodatnih 2.600 funti za svako dijete rođeno u mjestu.
No, postoji i jedna „kvaka“ u ovoj naizgled idiličnoj ponudi – kandidati se moraju obvezati živjeti u Pongi najmanje pet godina kako bi mogli iskoristiti pogodnosti programa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare