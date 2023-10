Ovih pet uobičajenih namirnica uništit će vam kožu i ten

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Sigurno ste čuli staru izreku koja kaže: "Ono si što jedeš." Iako se, kao ni bilo što drugo, ne može shvatiti doslovno, važno je razumjeti da sve što jedemo, bilo da se radi o zdravim sokovima ili brzoj hrani, utječe na naše tijelo na različite načine.

Na sljedeće namirnice pripazite, možda i ne znajući uništavate svoj najveći organ, piše Your Tango.

Mliječni proizvodi

Većina mlijeka koje koristimo dobiva se od krava koje se uzgajaju za mužnju i koje, zbog načina uzgoja, imaju visoke razine hormona progesterona, faktora rasta sličnog inzulinu, kao i drugih hormona koje ljudsko tijelo pretvara u dihidrotestosteron. To je, pak, hormon koji može ubrzati rad lojnih žlijezda i izazvati akne kod osjetljivih ljudi, objašnjava dermatologinja Tsippora Shainhouse.

Ako vam se čini da vam mliječni proizvodi na pomažu održati blistavu i čistu kožu, pokušajte nekoliko tjedana umjesto mlijeka piti rižino ili bademovo mlijeko.

Slatkiši

Mnogobrojne studije ukazuju da šećer i jednostavni ugljikohidrati imaju veze s pojavom akni.

Kofein

Šalica ili dvije kave svaki dan neće napraviti previše štete, ali sve više od toga, osobito ako pijete energetska pića, čokoladu ili neki drugi napitak koji sadrži kofein, može dovesti do preuranjenog starenja kože.

Ako unosite mnogo kofeina, a borite se s borama, možda je vrijeme da se počete držati podalje od kofeina.

Slane grickalice

Ako ne kontrolirate unos soli, lice bi vam moglo postati napuhnuto, a zbog zadržavanja vode mogli biste dobiti i vrećice ispod očiju.

Suha koža koja puca ili pretjrano masna koža… Sve su to načini na koje vam tijelo poručuje da mu je dosta i da je koža dehidrirana.

Alkohol

Alkohol dehidrira kožu. Previše alkohola, dovest će do toga da koža ne dobiva vitamine i hranjive tvari koje su joj nužne. Ali, ni to nije sve. Opuštena koža, prevelike pore, diskoloracije, bore, manjak elastičnosti… Sve su to stvari koje biste mogli primijetiti nastavite li piti previše.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.