Spas za jetru je ova jeftina namirnica, najbolje ju je piti ujutro

Jetra je odgovorna za stvaranje žuči koja razgrađuje masnoće i pretvara ih u energiju. Ona ima važnu ulogu u balansiranju razine šećera u krvi, a također preuzima toksične tvari koje svakodnevno unosimo u organizam i pretvara ih u tvari koje naše tijelo može koristiti ili ih razgrađuje dovoljno da ih tijelo izbaci kao otpad.