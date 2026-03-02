Spas za jetru je ova jeftina namirnica, najbolje ju je piti ujutro

Suho grožđe je spas za jetru. Najbolje je da se pripremljena voda od suhog grožđa pije ujutro – očistit će jetru od toksina kao rukom.
Jetra je jedan od najvećih i najvažnijih organa u tijelu i bez nje bismo bili puni toksičnih tvari. Ova jeftina namirnica je spas za jetru, izbacuje sve otrove bez problema.
Jetra je odgovorna za stvaranje žuči koja razgrađuje masnoće i pretvara ih u energiju. Ona ima važnu ulogu u balansiranju razine šećera u krvi, a također preuzima toksične tvari koje svakodnevno unosimo u organizam i pretvara ih u tvari koje naše tijelo može koristiti ili ih razgrađuje dovoljno da ih tijelo izbaci kao otpad.
Međutim, često olako shvaćamo brigu o jetri i unosimo štetne tvari, poput alkohola, na primjer. Postoji čak i stanje poznato kao nealkoholna bolest jetre koje može biti uzrokovano konzumacijom proizvoda s dodanim šećerom, pržene hrane, viška soli i crvenog mesa, piše Krstarica.
Suho grožđe je spas za jetru
Vašoj jetri bi moglo trebati malo čišćenja! Jedan od načina da se to učini jest konzumiranje vode sa suhim grožđem.
Suho grožđe je, kao i svježe grožđe, puno vlakana i antioksidansa (bioflavonoida i vitamina C) koji imaju ključnu ulogu u probavi i oslobađanju organizma od štetnih toksina i slobodnih radikala.
No, jeste li znali da suho grožđe može imati više hranjivih tvari nego svježe grožđe?
Tako je. Prema informacijama koje je objavilo Sveučilište Berkeley, suho grožđe ima gotovo tri puta veći antioksidativni kapacitet od crnog i bijelog grožđa te je jedan od najbogatijih izvora antioksidansa među namirnicama. Hranjive tvari su još koncentriranije kada se voće osuši.
A sa svim tim koncentriranim hranjivim tvarima, stručnjaci su otkrili da je njihovo namakanje u vodi vrlo korisno. Kada se potope u vodu, te hranjive tvari prelaze u tekući oblik koji omogućuje tijelu bržu apsorpciju – čak se povećava i sadržaj antioksidansa.
Konzumiranje vode od suhog grožđa povećava sposobnost grožđica da očiste jetru, a one se brzo kreću kroz probavni sustav pune antioksidansa koji izbacuju toksine.
Kako se priprema voda sa suhim grožđem?
Temeljito operite 150 grama suhog grožđa. Zatim ga dodajte u 2 šalice vode i kuhajte 20 minuta.
Ostavite suho grožđe u toj vodi preko noći.
Ujutro procijedite vodu i popijte je na prazan želudac.
Radite to nekoliko dana i vaša će jetra biti očišćena od toksina i spremna obavljati svoj vrlo važan posao!
