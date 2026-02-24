"NITKO NEĆE IZ KOALICIJE"
Oporba kritizirala Hrebaka i Dabru: Plenković se vratio iz Indije i opalio im "čvoku"
Napetosti unutar vladajuće koalicije i ultimatumi HSLS-ovog Darija Hrebaka i DP-ovog Josipa Dabre, uoči sutrašnjeg sastanka, neće, uvjereni su u oporbenim redovima, dovesti do prijevremenih izbora i nitko neće napustiti koaliciju nego je, štoviše, većina povećana za jednu ruku.
"Sutra ćemo na sastanku vladajuće koalicije imati umirujuću komunikaciju, apaurin Andreja Plenkovića gdje će nam objasniti da smo pobijedili inflaciju, da nam je proizvodnja hrane fantastična, da smo pobijedili uvozne lobije, da imamo savršene porezne politike koje radnicima daju sjajne plaće, kao što i umirovljenicima daju sjajne mirovine, da smo energetski nikad bolji, da smo preveslali Orbana i da je to sve osnova da se on ponaša "država sam ja pa mogu rušiti Ustav", komentirao je događanja u redovima vladajućih SDP-ov Mišel Jakšić.
Kada je riječ o ultimatumima, naravno da ne treba očekivati ništa jer kako bi on pristajao na ultimatume, poglavito ekstremnoj desnici, kada od njih skuplja autograme, to bi bila ogromna promjena, dodao je.
"DP i Dabro nisu uzrok nego posljedica"
Sandra Benčić (Možemo!) smatra da je ključno pitanje u Hrvatskoj hoće li HDZ, odnosno, njihov predsjednik Andrej Plenković stati s iniciranjem i potpaljivanjem društvenih podjela sa svojim vrlo ozbiljnim skretanjem u desno, toleriranjem ustaških pozdrava i simbola. "To je jedino pitanje koje ovdje postoji jer nije Josip Dabro to napravio, nije on uzrok, Dabro je posljedica, nije čak ni Domovinski pokret uzrok. To je počeo HDZ i to mora završiti HDZ, ali ne vjerujem da Plenković to namjerava završiti", istaknula je.
Situacija tenzija, ucjena i postavljenih ultimatuma unutar vladajuće koalicije uopće nije dobra za Andreja Plenkovića, stava je Mostov Nikola Grmoja jer, naveo je, ne zna s kime bi premijer mogao zamijeniti DP, čijih je zastupnika u Saboru osam, a niti dvoje HSLS-ovih u slučaju njihova izlaska iz koalicije.
"Plenković se vratio iz Indije i opalio 'čvoku' i Hrebaku i Dabri i rekao ništa ni od jednog ni od drugog. I sad imamo situaciju postoji li uopće nekakva druga većina, neki su se već javno ponudili, ali većine nema bez DP-a, to je svima jasno. Sad je samo pitanje koliko su vjerodostojni Dabro i Hrebak", rekao je.
Grmoja je ocijenio da se nezavisnu Bošku Ban, koja je glasala ranije za proračun i novog ministra socijale, već može smatrati dijelom većine, ali unatoč njoj ne vidi da bi premijer imao još kojeg zastupnika pridobiti u većinu u slučaju izlaska HSLS-a iz koalicije.
"Osim ako u Vladu ne uđe DOMiNO, ali bi tada morali sjediti s DP-om, čiji utjecaj žele smanjiti ili ih izbaciti iz Vlade. Ne znam koliko je to izgledno", ustvrdio je Grmoja.
"Bit će onako kako smatra Plenković"
Igor Peternel (DOMiNO), s druge strane, smatra da koaliciju naposljetku nitko ni neće napustiti. "Hrebak je već dao naslutiti da može doći do dogovora, on je zadnja dva ili tri puta u parlament ušao preko HDZ-a i logično je da neće napuštati to jato", rekao je.
Ne samo da se neće ništa dogoditi nego je, naglašava Peternel, većina i povećana za jednu ruku.
"Slušajući intervju zastupnice Ban shvatio sam da je ona praktički već dio vladajuće koalicije i ta će koalicija ići dalje onoliko koliko premijer Plenković misli da treba ići. Ako on smatra da treba ići do kraja mandata, ona će bez ikakvog problema ići do kraja, a ako će se tražiti neke izlike da bi se išlo na prijevremene izbore, onda će se naći i izlike za prijevremene izbore. Nema tu nikakve treće kombinacije", ocijenio je Peternel.
