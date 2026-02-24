Oporba kritizirala Hrebaka i Dabru: Plenković se vratio iz Indije i opalio im "čvoku"

"Sutra ćemo na sastanku vladajuće koalicije imati umirujuću komunikaciju, apaurin Andreja Plenkovića gdje će nam objasniti da smo pobijedili inflaciju, da nam je proizvodnja hrane fantastična, da smo pobijedili uvozne lobije, da imamo savršene porezne politike koje radnicima daju sjajne plaće, kao što i umirovljenicima daju sjajne mirovine, da smo energetski nikad bolji, da smo preveslali Orbana i da je to sve osnova da se on ponaša "država sam ja pa mogu rušiti Ustav", komentirao je događanja u redovima vladajućih SDP-ov Mišel Jakšić.