DOČEKALO GA IZNENAĐENJE
Kupio je božićno drvce i pokazao što je dobio. Snimka je apsolutni hit!
Kad se božićno drvce iz snova pretvori u komediju.
Joseph iz Ujedinjenog Kraljevstva zamišljao je svoj prvi Božić u novom domu idilično – s lijepo ukrašenim drvcem koje će stvoriti pravu blagdansku atmosferu. Zato je u poznatom lancu supermarketa bez oklijevanja odabrao umjetno božićno drvce koje je na ambalaži izgledalo savršeno: bujno, ravnomjerno razgranato i posuto umjetnim snijegom. No kod kuće ga je dočekalo iznenađenje.
Kad stvarnost potpuno promaši očekivanja
U videu koji je podijelio na TikToku, Joseph najprije pokazuje kutiju s impresivnom fotografijom božićnog drvca. Upravo takvo je očekivao i u stvarnosti. Ali kad je iz kutije izvukao drvce, preplavio ga je val smijeha – i razočaranja.
Očekivao je raskošnu božićnu jelku, a dobio je sitno, rijetko razgranato drvce koje nije ni približno podsjećalo na ono sa slike. Kako je rekao, za proizvod je platio oko 34 eura, što je dodatno pojačalo njegovo iznenađenje.
"Kad sam se uselio u svoj prvi dom 2023., očito sam kupio najgore božićno drvce u svom životu", komentirao je tijekom snimanja videa.
@j0.sef Never felt upset like it #christmas #fail #throwback #hahaha😂😂😂 ♬ original sound - Joseph
Internet se smije
Josephova snimka, u kratkom je vremenu skupila više od 73.000 pregleda i izazvala val zabavnih komentara. Svoj je dojam u opisu videa sažeo u šali: "Nikada se nisam osjećao ovako uzrujano."
Korisnici TikToka imali su mnogo toga za reći – većina je iskoristila priliku za domišljate šale. Netko je u komentaru napisao: "Ozempic kraljica", aludirajući na dramatično "smršavjelu" verziju drvca. Drugi je dodao: "Ni čudo joj ne može pomoći", a treći primijetio: "Ovo čak ni Grinch ne bi ukrao."
