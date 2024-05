Što se može dogoditi s našim tijelom ako pretjeramo s unosom kalcija

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Kalcij je mineral koji pomaže u pravilnom funkcioniranju mišića, živaca i stanica. Također, bitan je za održavanje jakih i zdravih kostiju.

Tijekom odrastanja ste vjerojatno čuli da konzumiranjem mlijeka i mliječnih proizvoda možete ojačati vaše kosti, zato što su ti proizvodi bogati kalcijem. Bez njega kosti mogu postati lomljive, a to može dovesti do lakog lomljenja ili povećanog rizika od ozljeda. No, što se može dogoditi našem tijelu ako pretjeramo s unosom?

Iako uglavnom postoji rizik od nedostatka kalcija u prehrani, prenosi Klix, postoje i rizici koje treba uzeti u obzir ako unosite previše kalcija. Kako navodi dijetetičarka Maggie Michalczyk, moguće je uzeti previše kalcija.

Liječnik pobrojao 7 simptoma koji pokazuju da vam nedostaje kalcija

“Gornja granica je 2.500 miligrama dnevno iz hrane i dodataka. Hiperkalcemija se može dogoditi zbog previše kalcija i može varirati od blage do teške sa simptomima poput bolova u kostima, slabosti mišića, glavobolja i umora”, ističe Michalczyk.

Prije nego što se odlučite povećati unos kalcija, posavjetujte se s liječnikom. Ako uzimate lijekove koji bi mogli stupiti u interakciju s kalcijem ili imate neka zdravstvena stanja, onda je ovo korak koji ne smijete prekočiti.

Pretjerani unos kalcija kod nekih ljudi može povećati rizik od bubrežnih kamenaca, a dodaci kalcijevog karbonata mogu dovesti do želučanih tegoba i plinova, osobito ako se uzimaju u velikim dozama.

Važno je objasniti da će vaš probavni sustav apsorbirati 15 do 20 posto kalcija koji unesete. Međutim, vaše tijelo može apsorbirati više kalcija ako imate dovoljnu količinu vitamina D. Zato se često preporučuje da ova dva nutrijenta konzumirate zajedno.

Preporučeni unos kalcija u prehrani za odrasle od 19 i više godina je 1.000 miligrama dnevno, a preporučeni dnevni unos vitamina D je 15 mikrograma (600 međunarodnih jedinica).

Budući da postoji dobra količina kalcija u hrani koju mnogi ljudi svakodnevno (po)jedu (kao što su mliječni proizvodi, lisnato povrće, orašasti plodovi i grah), Michalczyk kaže da je lako unijeti dovoljno kalcija putem prehrane. Međutim, ljudi koji su vegani ili ne podnose laktozu trebali bi biti svjesni da će možda trebati uzimati dodatak kalcija.

Tijekom trudnoće i dojenja preporučuje se uzimati istu dodijeljenu količinu unutar njihove dobne granice. Ako niste sigurni unosite li dovoljno kalcija, možete zatražiti analizu krvi kod svog liječnika.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.