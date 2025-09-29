U Francuskoj otkrivena radionica za izradu ukrasa od školjaka stara 42.000 godina

Od 2018. do 2020. paleoantropolozi pomno su iskapali nalazište La Roche-Pierrot u Saint-Césaireu. Mukotrpan rad rezultirao je otkrićem oko 200 fragmenata malih obalnih pužića, litorina, što je tema nedavne publikacije u Zborniku radova Nacionalne akademije znanosti, čiji su autori znanstvenici s CNRS-a, Sveučilišta u Bordeauxu, Ministarstva kulture i Sveučilišta u Toulouseu. Te sićušne školjke mogu se pronaći gotovo posvuda na stjenovitoj obali. Veličine su jedva jednog centimetra i "prilično su šarene u svom prirodnom stanju, u bojama koje variraju od smeđe do žuto-crvene", što je "vjerojatno razlog zbog kojega su izabrane", pojasnila je AFP-u koautorica studije Isabelle Crevecoeur.