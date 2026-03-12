VIDEO / Došli u pub slavnog voditelja pa se osramotili: "To se dogodilo i meni"

Od svog otvaranja u kolovozu 2024., pub Jeremyja Clarksona "The Farmer's Dog" u West Oxfordshireu u Engleskoj postao je mjesto koje moraju isprobati svi njegovi obožavatelji i farmeri diljem zemlje.
Objekt slavnog televizijskog voditelja ponosi se time što poslužuje isključivo hranu, pića i sastojke s britanskih farmi. Njihov jelovnik se može pohvaliti 100% britanskim porijeklom svog mesa, mliječnih proizvoda i voća, čak ograničavajući opcije začina kako bi održao svoju politiku isključivo lokalnog porijekla.
Međutim, ovaj ključni detalj promaknuo je jednom paru, što je dovelo do neugodnog trenutka kada su naručili dijetalnu Coca-Colu. Na videu kojeg su objavili na društvenoj mreži TikTok, vidi se kako par odmahuje glavom i skriva lica u sramoti. "Kad paničarite i naručite Coca-Colu Zero na Clarksonovoj farmi, a zatim se odmah sjetite da je cijela poanta promovirati lokalne proizvođače", navodi se uz video, piše Express.
@byniamhmaloney and then instantly remember the whole point is to promote local producers 🚜 🤡 #farmingtiktok #jeremyclarkson #embarrassing #agri #cotswoldslife ♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono - moshimo sound design
"Učinio sam potpuno isto i tražio kavu", "To se dogodilo meni jer ne pijem alkohol, ali sve što su imali bila je neka pjenušava stvar od bazge", "Tražio sam shandy, ne shvaćajući da nemaju limunadu", samo su neki od komentara na video.
"Podržavamo britansku poljoprivredu"
Na web stranici puba navodi se: "Dao sam sve od sebe kako bih se uvjerio da su svaku stvar koju konzumirate u The Farmer's Dogu uzgojili britanski farmeri. I nisam uspio. Da, svinjetina, govedina, janjetina i divljač su sve britanske. Kao i gotovo sve ostalo. Mlijeko, maslac, jaja, povrće i voće. Čak kuhamo i na britanskim uljima.
Ne možete imati pub koji ne nudi gin-tonic. Ali, u toniku ima kinina, a to se ne može uzgajati u Britaniji. Naravno, mogao sam poslužiti gin s vodom, ali nisam mislio da će vam se baš svidjeti. Pogotovo jer biste umjesto kriške limuna dobili krišku repe ili malo kore krumpira.
Međutim, možete voditi pub koji ne poslužuje avokado ili Coca-Colu. Umjesto toga, nudimo vam britanska gazirana pića napravljena od voća uzgojenog u Velikoj Britaniji. I čaj uzgojen u Velikoj Britaniji. I prije nego što pitate, da, vino je također britansko.
Oduševljeni smo što činimo sve što možemo kako bismo podržali britansku poljoprivredu i oduševljeni smo što ste ovdje da nam pomognete. Hvala vam".
