Zašto je važno prije vožnje isprazniti mjehur?

Najočigledniji razlog bila bi distrakcija. Naime, kad vozite, a imate neki latentni problem koncentracija vam pada. Potreba da idete na WC, a to odgađate, utjecat će na vašu koncentraciju u vožnji. No postoji i drugi razlog zašto biste trebali ići na toalet prije vožnje. Naime, s punim mjehurom, u slučaju nesreće, možete imati ozbiljne posljedice, odnosno može doći i do njegova prsnuća, pišeHAK Revija.