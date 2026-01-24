Zašto računi za grijanje rastu i kad trošite manje?

Mnogi se stanari suočavaju s neugodnim iznenađenjem: račun za grijanje znatno je viši nego prethodnih godina, iako su trošili manje energije. Uzrok tome ne moraju nužno biti rast cijena plina ili struje. Sve češće se u pozadini krije model opskrbe poznat kao toplinsko ugovaranje, odnosno “Wärme-Contracting”.