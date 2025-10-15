Koji je grad najsretniji na svijetu? Evo gdje su ljudi najzadovoljniji životom

Magazin TimeOut istraživao je koji se grad smatra najsretnijim na svijetu, ali prema mišljenju lokalnog stanovništva, a na prvom mjestu našao se Abu Dhabi – glavni grad Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Ako putujete negdje, prvo što trebate učiniti jest pitati nekoga tko to mjesto dobro poznaje za preporuku. Lokalno stanovništvo uvijek najbolje zna, pa magazin TimeOut navodi da su upravo to uzeli u obzir kad su krenuli istraživati koji su to najsretniji gradovi na svijetu. Anketirali su više od 18.000 ljudi o tome koliko visoko ocjenjuju svoje rodne gradove.
Ispitanike su procjenjivali prema nekoliko ključnih kriterija. U obzir su uzeli stvari poput noćnog života, hrane, pješačke dostupnosti i kvalitete života. Također navode da su posebno pitali o sreći, tražeći od ljudi da ocijene koliko se slažu sa sljedećim tvrdnjama: "Moj grad me čini sretnim“; „Osjećam se sretnije u svom gradu nego u drugim mjestima koja sam posjetio ili u kojima sam živio“; „Ljudi u mom gradu djeluju sretno“; „Pronalazim radost u svakodnevnim iskustvima koja moj grad nudi“; „Osjećaj sreće u mom gradu u posljednje je vrijeme mnogo porastao“.
Abu Dhabi
Nakon analize utvrdili su da je najsretniji grad na svijetu, prema riječima ljudi koji tamo žive, Abu Dhabi. Čak 99 posto ljudi u glavnom gradu Emirata reklo je da ih njihov grad čini sretnima, prenosi Klix.ba.
Devedeset tri posto stanovnika Abu Dhabija reklo je da su sretniji kod kuće nego bilo gdje drugdje u svijetu, dok se 96 posto složilo da i njihovi susjedi djeluju optimistično. Nije iznenađujuće da su ljudi ovdje toliko pozitivni kad se njihov grad našao i na listama za pješačke zone, pristup zelenim površinama i kulturu.
Medellín u Kolumbiji bio je drugi najsretniji grad na listi, s 97 posto ljudi koji pronalaze „radost u svakodnevnim iskustvima“, a Cape Town zauzeo je treće mjesto.
