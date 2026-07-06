Raj za ljubitelje prirode
Europsko prirodno čudo: "Živa dina" koja nemilosrdno guta stabla
Između Atlantskog oceana i guste borove šume skriva se jedan od najimpresivnijih prirodnih fenomena u Europi. Riječ je o mjestu koje se iz godine u godinu mijenja, oduševljava milijune posjetitelja i dokazuje koliko nezaustavljiva može biti snaga prirode.
Zamislite golemu pješčanu dinu, visoku poput nebodera, smještenu između prostranog Atlantskog oceana i guste borove šume.
Iz godine u godinu polako se pomiče prema kopnu i na svom putu nemilosrdno zatrpava stabla. Iako zvuči kao prizor iz neke daleke pustinje, riječ je o jednom od najimpresivnijih prirodnih fenomena u Europi – veličanstvenoj dini Dune de Pilat u Francuskoj.
Nalazi se na atlantskoj obali u općini La Teste-de-Buch, uz zaljev Arcachon, oko 60 kilometara od Bordeauxa. Kao najveća i najviša živa pješčana dina u Europi predstavlja izniman prirodni fenomen koji svake godine privlači milijune posjetitelja iz cijelog svijeta, piše Punkufer.
Prirodno čudo staro oko 4.000 godina
Dina je nastala prije otprilike 4.000 godina, kada su vjetar, valovi i morske struje počeli na obalu nanositi goleme količine pijeska. Tijekom stoljeća pijesak se gomilao i oblikovao moćno pješčano uzvišenje koje se i danas neprestano mijenja.
Za razliku od brojnih drugih dina koje je s vremenom učvrstila vegetacija, Dune de Pilat ostala je iznimno pokretljiva. Upravo zato naziva se živom dinom. Njezin oblik, visina i položaj neprestano se mijenjaju pod utjecajem vremenskih prilika.
Dina koja neprestano osvaja novi prostor
Jedna od najzanimljivijih karakteristika dine Dune de Pilat upravo je njezino neprestano pomicanje. Svake godine pomakne se između jednog i pet metara prema unutrašnjosti te polako prodire u borovu šumu koja se nalazi iza nje.
Na svom putu zatrpava stabla, raslinje pa čak i pojedine građevine. Priroda ovdje vodi tihu, ali nezaustavljivu bitku u kojoj pijesak postupno osvaja sve više prostora. Upravo taj neprekidni proces oduševljava i znanstvenike i posjetitelje koji iz godine u godinu mogu promatrati kako se krajolik pred njihovim očima mijenja.
Impresivne dimenzije
Dimenzije dine Dune de Pilat doista su impresivne. Procjenjuje se da sadrži oko 60 milijuna kubičnih metara pijeska. Njezina se visina tijekom godine mijenja, no obično iznosi najmanje 103 metra, dok u pojedinim razdobljima doseže i 115 metara.
Osim visinom, impresionira i širinom od oko 600 metara te duljinom od čak tri kilometra. Pogled iz zraka otkriva zadivljujući prizor golemog zlatnog vala koji se uzdiže između Atlantskog oceana i guste šume.
Uspon na vrh dine nagrađuje posjetitelje spektakularnim panoramskim pogledom. S jedne strane pruža se pogled na Atlantski ocean i njegove beskrajne valove, a s druge na prostrane zelene šume pokrajine Landes, piše Punkufer.
Raj za ljubitelje prirode i paraglajdere
Dinu svake godine posjeti najmanje dva milijuna ljudi. Posebno je popularna među ljubiteljima prirode, fotografima i svima koji traže jedinstvena iskustva. Zahvaljujući svojoj visini i povoljnim zračnim strujama, Dune de Pilat postala je i jedno od najpopularnijih europskih odredišta za paraglajding.
Tijekom toplijih mjeseci nebo iznad pješčanog diva često ispune šareni paraglideri koji lebde iznad Atlantskog oceana i stvaraju spektakularan prizor, kako za sudionike tako i za posjetitelje na tlu.
Zaštićeno prirodno blago
Kako bi se očuvala njezina iznimna prirodna vrijednost, područje dine Dune de Pilat zajedno s okolicom zakonski je zaštićeno. Zaštićeno područje obuhvaća oko 6.875 hektara, uključujući šume, obalni pojas i brojne vrijedne prirodne stanišne cjeline.
Takva zaštita omogućuje da se prirodni procesi i dalje odvijaju uz minimalan utjecaj čovjeka, a istodobno osigurava da će i buduće generacije moći uživati u ovom jedinstvenom spoju mora, vjetra i pijeska.
Simbol neukrotive snage prirode
Dune de Pilat mnogo je više od popularne turističke atrakcije. Ona je živi dokaz snage prirode koja tisućljećima oblikuje krajolik i neprestano ga mijenja. Dok se dina polako pomiče prema šumi, nastavlja ispisivati svoju priču i oduševljavati sve koji je posjete.
Jedinstvena kombinacija Atlantskog oceana, prostrane borove šume i goleme pješčane dine stvara jedan od najimpresivnijih prirodnih fenomena u Europi. To je mjesto koje posjetiteljima zorno pokazuje koliko priroda može biti moćna, ali i nepredvidiva, piše Punkufer.
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