Europsko prirodno čudo: "Živa dina" koja nemilosrdno guta stabla

Na svom putu zatrpava stabla, raslinje pa čak i pojedine građevine. Priroda ovdje vodi tihu, ali nezaustavljivu bitku u kojoj pijesak postupno osvaja sve više prostora. Upravo taj neprekidni proces oduševljava i znanstvenike i posjetitelje koji iz godine u godinu mogu promatrati kako se krajolik pred njihovim očima mijenja.