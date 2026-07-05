Najbrži pauk na svijetu dostiže brzinu od 3,5 metara u sekundi

Kako bi dobili što cjelovitiju sliku brzine kretanja pauka, Shreyas Kuchibhotla s Imperial Collegea u Londonu i njegovi kolege, među kojima je bio i Wolff, prikupili su 162 žive vrste pauka tijekom terenskih istraživanja u Ujedinjenom Kraljevstvu, Sjevernoj Americi, južnoj Europi i Australiji. Analizirali su i desetke primjeraka nabavljenih u trgovinama za kućne ljubimce.