Žena htjela zamijeniti mjesta u avionu iz užasnog razloga: "Srce mi se slomilo"

Čim me dječak vidio, vidljivo se trgnuo. Navikao sam na povremene poglede i zurenje, i to me ne dira previše, ali kad vidim da se djeca uplaše, to me uvijek malo pogodi. Znam da djeca nemaju filtere, razumijem, ali očekivao sam da će mu majka reći da prestane ili nešto slično.”