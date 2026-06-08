Primorsko-goranski župan: Ovogodišnji rekordni proračun usmjeren je na investicije i razvoj

"Obećali smo pokretanje investicijskog ciklusa vrijednog 500 milijuna eura, 500 novih mjesta u domovima za starije, jednosmjensku nastavu, razvoj novih poljoprivrednih nasada, nove energetske kapacitete na otocima i učinkovitiji javni sustav, a danas više ne govorimo o planovima, nego o projektima koji se ostvaruju ili pripremaju", rekao je Lukanović je na konferenciji za novinare.