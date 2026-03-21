Znanstvenici otkrili kako izgleda savršeno muško tijelo, ali žene se ne slažu

Iako su se ideali ženskog tijela znatno mijenjali kroz povijest - od Marilyn Monroeinih zaobljenih oblina 1950-ih do izrazito mršavog "heroin chic" izgleda 1990-ih - mnogo se manje pažnje posvećivalo tome kako izgleda "idealno" muško tijelo. Pa ipak, to je pitanje koje muči muškarce diljem svijeta stoljećima: Što žene zapravo žele?
Oglas
I dok je odgovor na to pitanje složen i višestruk, znanstvenici možda imaju dio odgovora - barem kada je riječ o muškom fizičkom izgledu. Istraživači Kineske akademije znanosti proveli su studiju koja je otkrila koji tip muškog tijela žene smatraju najprivlačnijim.
Blaga umjerenost kao ideal: ni previše mišićavo ni previše debelo
Dobre vijesti za sve muškarce koji nemaju savršeno oblikovano tijelo. Studija je otkrila da žene smatraju muško tijelo najprivlačnijim kad nije previše mišićavo, ali ni previše debelo - tijelo koje često uključuje mali trbuh. Najpoželjniji indeks tjelesne mase (BMI), prema studiji, je između 23 i 27. Na višem kraju tog raspona, BMI tehnički spada u kategoriju "prekomjerne težine", prema britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS).
Istraživači objašnjavaju da tjelesna masnoća može igrati važnu ulogu jer je povezana s razinom testosterona, što pak utječe na percepciju "kvalitete" partnera. Veća tjelesna masa može signalizirati stabilnost, snagu i sposobnost pružanja sigurnosti - karakteristike koje su žene, u prosjeku, evoluirale i preferiraju.
Što kaže studija?
Studija, koju je vodila istraživačica Fan Xiao, objavljena je u časopisu Personality and Individual Differences. U studiji je sudjelovalo 283 sudionika iz Kine, Litve i Ujedinjenog Kraljevstva. Prikazano im je 15 crno-bijelih fotografija muških tijela (bez lica) različitih tjelesnih proporcija i BMI-a u rasponu od 20,1 do 33,7.
Zadatak za ispitanike bio je jednostavan: ocijeniti koliko im je svako tijelo privlačno na ljestvici od 1 (najmanje privlačno) do 9 (najprivlačnije). Rezultati su pokazali da su u Kini najviše ocjene postigla tijela s BMI od 23,4, u Litvi 23,0, a u Velikoj Britaniji 26,6. Drugim riječima, i muškarci i žene u sve tri zemlje preferirali su muška tijela s BMI između 23 i 27, piše Nova.rs.
Autori studije vjeruju da je ova univerzalna preferencija rezultat evolucijske logike - korisno je za oba spola razvijati slične obrasce privlačnosti jer to potiče stabilnije veze i odabir partnera koji se čini "kvalitetnim" i pouzdanim.
Ženski standardi - još uvijek stroži?
Iako ovo istraživanje donosi ohrabrujuće vijesti za muškarce s nekoliko kilograma viška, isti standard, nažalost, ne odnosi se na žene. Prethodne studije pokazale su da muškarci i dalje preferiraju žene vitkije građe, čak i tanje od onoga što bi se smatralo biološki "idealnim" oblikom tijela.
"Žene su osjetljivije na pretilost, što je u skladu s evolucijskim predviđanjima", zaključuju autori studije. "Nasuprot tome, muškarci često ocjenjuju žene koje su mršavije od biološki optimalnog oblika tijela kao najprivlačnije."
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas