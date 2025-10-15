Njemački ugostitelji upozoravaju: S ovim se problemom sve češće suočavamo!

Njemačka udruga hotelijera i ugostitelja (Dehoga) upozorava na problem koji raste iz dana u dan. Naime, sve više gostiju rezervira stol u restoranima, a potom se ne pojavljuje.
Oglas
Prema podacima online platforme za rezervacije OpenTable, ovaj trend je u porastu posljednjih šest mjeseci, što predstavlja veliki problem za ugostitelje.
"Naši članovi sve češće prijavljuju ‘no-show’ slučajeve i otkazivanja u zadnji tren", ističe Dehoga za BuzzFeed News Njemačka, a prenosi Fenix. Posebno su pogođeni fine dining restorani i mjesta s ograničenim brojem stolova, gdje se pripremaju jela s visokim troškovima namirnica. Neiskorištene rezervacije stvaraju značajne financijske gubitke jer je teško brzo popuniti prazni stol.
Pad prihoda do 10%
Prema OpenTableu, njemački restorani u prosjeku gube oko 73 eura tjedno zbog ovakvih situacija, s posebnim povećanjem gubitaka tijekom blagdanskih mjeseci listopada, studenog i prosinca. Podaci iz Sjeverne Rajne-Vestfalije pokazuju da je do 78,3 % ugostitelja prijavilo pad prihoda do 10 %.
Dehoga naglašava da mnogi gosti nisu svjesni koliko truda i troškova stoji iza organizacije rezervacija. „Molimo goste da u slučaju spriječenosti otkažu rezervaciju na vrijemem, to je pošteno i prema domaćinima i prema ostalim gostima, apeliraju iz udruge.
Uvođenje naknada?
Kako bi se suprotstavili ovom trendu, neki restorani uvode naknade za ‘no-show’ te zahtijevaju potvrdu rezervacije ili avansnu uplatu. Međutim, Dehoga poziva na razumijevanje, posebno kod stalnih gostiju i nepredviđenih situacija poput bolesti.
Iako neki restorani čak ukidaju rezervacije kako bi izbjegli financijske gubitke, za veće grupe i obiteljske proslave rezervacije su i dalje neophodne zbog bolje organizacije i sigurnosti za obje strane.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas