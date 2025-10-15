Njemački ugostitelji upozoravaju: S ovim se problemom sve češće suočavamo!

"Naši članovi sve češće prijavljuju ‘no-show’ slučajeve i otkazivanja u zadnji tren", ističe Dehoga za BuzzFeed News Njemačka, a prenosi Fenix. Posebno su pogođeni fine dining restorani i mjesta s ograničenim brojem stolova, gdje se pripremaju jela s visokim troškovima namirnica. Neiskorištene rezervacije stvaraju značajne financijske gubitke jer je teško brzo popuniti prazni stol.