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planirani za danas

Pregovori SAD-a i Irana iznenada otkazani

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Hina
|
19. lip. 2026. 08:11
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U.S. Vice President JD Vance speaks with the media as he arrives at Joint Base Andrews, Maryland, U.S., May 28, 2026. Matt Rourke/Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY
Matt Rourke/Pool via REUTERS

Pregovori planirani za petak između Sjedinjenih Država i Irana u planinskom ljetovalištu Burgenstocku u Švicarskoj neće se održati, prema izjavi švicarskog ministarstva vanjskih poslova.

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Objava je uslijedila nakon što je glasnogovornik Bijele kuće sinoć izjavio da je američki potpredsjednik J. D. Vance odustao od planiranog putovanja na sastanak s iranskim pregovaračima u Švicarskoj u petak radi započinjanja pregovora o provedbi sporazuma postignutog između Teherana i Washingtona o okončanju rata.

Glasnogovornik je rekao da planovi za nadolazeće tehničke pregovore još nisu finalizirani.

"Američko izaslanstvo bilo je spremno otići prvom prilikom. Ali logistika ovih pregovora nikada nije bila jednostavna ili predvidljiva", rekao je.

"Obavijestit ćemo vas čim budemo imali konkretne informacije o sljedećim koracima", navodi se.

Teme
američko-iranski pregovori diplomacija j. d. vance otkazano putovanje provedba sporazuma

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