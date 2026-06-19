Pregovori SAD-a i Irana iznenada otkazani

Objava je uslijedila nakon što je glasnogovornik Bijele kuće sinoć izjavio da je američki potpredsjednik J. D. Vance odustao od planiranog putovanja na sastanak s iranskim pregovaračima u Švicarskoj u petak radi započinjanja pregovora o provedbi sporazuma postignutog između Teherana i Washingtona o okončanju rata.