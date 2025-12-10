Oglas

Drama na Dori: HRT diskvalificirao pjevačicu, objasnili zašto

10. pro. 2025. 13:06
Karolina Ilić diskvalificirana je s Dore, iako je prošlog tjedna ušla u popis od 24 izvođača koji će nastupiti iduće godine na ovom natjecanju. Umjesto nje, nastupit će prva rezerva

HRT je objavio u srijedu kako je Karolina Ilić, koja je trebala nastupiti na Dori 2026. godine, s pjesmom 'Breathe her in' diskvalificirana. Kako navode u priopćenju, Ilić je diskvalificirana jer nije državljanka Republike Hrvatske, čime ne ispunjava uvjete iz Pravila natjecanja Dore.

"Sukladno pravilima natjecanja, umjesto Karoline Ilić, priliku za nastup na Dori 2026. dobiva prva rezerva, izvođač Gabrijel Ivić, koji će se predstaviti s pjesmom "Light Up" - navode u priopćenju. 

Podsjetimo, HRT je prije tjedan dana objavio popis od 24 izvođača koji će se natjecati na Dori iduće godine. Pobjednik će predstavljati Hrvatsku u Austriji na Eurosongu. 

Teme
Karolina Ilić dora

