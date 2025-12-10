Drama na Dori: HRT diskvalificirao pjevačicu, objasnili zašto

HRT je objavio u srijedu kako je Karolina Ilić, koja je trebala nastupiti na Dori 2026. godine, s pjesmom 'Breathe her in' diskvalificirana. Kako navode u priopćenju, Ilić je diskvalificirana jer nije državljanka Republike Hrvatske, čime ne ispunjava uvjete iz Pravila natjecanja Dore.