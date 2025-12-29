sve bliža MAGA pokretu
VIDEO / Pokrenuta peticija protiv Nicki Minaj zbog "štetne retorike": "Deportirajte ju"
Neki obožavatelji Nicki Minaj okrenuli su joj leđa i potpisali peticiju kojom traže njezinu deportaciju u rodnu zemlju, Trinidad i Tobago, navodeći da se osjećaju iznevjereno od strane reperice.
Više od 8.000 ljudi potpisalo je peticiju na Change.org do ponedjeljka ujutro, pozivajući američku vladu da preispita imigracijski status Nicki Minaj zbog njezina, kako navode, prijelaza s liberalnijih stavova prema konzervativnijima.
„Ovo je osobno za one od nas koji su gledali kako Nicki raste kao simbol nade, da bismo se potom osjećali napušteno zbog njezine promjene vrijednosti“, stoji u peticiji koju je pokrenuo Tristan Hamilton. „Njezina javna platforma nosi težinu i odgovornost, a njezine nedavne izjave u oštrom su kontrastu sa solidarnošću koju je nekoć pokazivala, ostavljajući mnoge razočaranima i obeshrabrenima.
Nadalje, Nickiin status u Sjedinjenim Državama ne temelji se na državljanstvu, što otvara pitanja o njezinu daljnjem boravku ovdje unatoč njezinim razdornim postupcima i izjavama.“
Newsweek je u ponedjeljak ujutro putem kontakt obrasca i e-maila zatražio komentar od Hamiltona, diskografske kuće Nicki Minaj i Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS).
Zašto je ovo važno
Ovu su godinu obilježili brojni slučajevi pritvaranja i deportacija imigranata zbog njihovih stavova — ponajviše vezanih uz rat Izraela i Hamasa — pri čemu je Trumpova administracija zauzela oštriji stav prema mišljenjima koja smatra suprotnima američkim vrijednostima ili vanjskoj politici SAD-a.
Nakon smrti konzervativnog podcastera Charlieja Kirka, pojavili su se i pozivi da se ukine imigracijski status onima koji su slavili njegovo ubojstvo ili osuđivali njegove stavove. Minaj se nedavno pojavila u javnosti uz njegovu udovicu, Eriku Kirk, na događaju Turning Point USA AmericaFest.
Što treba znati
Prema Hamiltonu, postupci i riječi reperice u posljednje su vrijeme „krenuli u drugom smjeru“, zbog čega se njezini obožavatelji osjećaju iznevjereno. Kao primjer naveo je da su njezini raniji liberalni stavovi o LGBTQ+ pitanjima zamijenjeni izjavama poput „dječaci bi trebali biti samo dječaci“, što je rekla Eriki Kirk nekoliko dana prije Božića.
Minaj, koja je tijekom prvog mandata predsjednika Donalda Trumpa bila njegova kritičarka, u novije se vrijeme sve više povezuje s MAGA pokretom. U studenom je izjavila da surađuje s Bijelom kućom na pitanju progona kršćana u Nigeriji — temi kojoj je predsjednik pridavao veliku osobnu važnost, naredivši na Božić zračne napade na navodne počinitelje.
Hamilton je napisao da peticija nije samo o „padu jedne osobe“, već o pozivanju svih na standard suosjećanja i dosljednosti. Istaknuo je da njezine riječi imaju snažan utjecaj na ljude iz različitih zajednica.
Minaj nije američka državljanka, u SAD došla s pet godina
Sve veći broj potpisnika peticije izjavio je da bi želio vidjeti Minaj deportiranu u Trinidad, gdje je rođena.
Iako njezin imigracijski status nije odmah bio jasan, Minaj je u rujnu 2024. tijekom prijenosa uživo na TikToku priznala da nije američka državljanka, unatoč tome što godinama živi i radi u Sjedinjenim Državama. Tijekom prijenosa rekla je da je mislila kako bi joj do sada već bilo dodijeljeno počasno državljanstvo.
Minaj je o svojoj priči govorila i 2018. godine, kada je kritizirala prvu Trumpovu administraciju i njezinu imigracijsku politiku, osobito program razdvajanja roditelja i djece na granici SAD-a i Meksika. Tada je rekla da je u SAD ušla ilegalno kao petogodišnje dijete.
