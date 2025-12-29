VIDEO / Pokrenuta peticija protiv Nicki Minaj zbog "štetne retorike": "Deportirajte ju"

Iako njezin imigracijski status nije odmah bio jasan, Minaj je u rujnu 2024. tijekom prijenosa uživo na TikToku priznala da nije američka državljanka, unatoč tome što godinama živi i radi u Sjedinjenim Državama. Tijekom prijenosa rekla je da je mislila kako bi joj do sada već bilo dodijeljeno počasno državljanstvo.