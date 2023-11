Godišnjica smrti legende rock glazbe: Prisjetili smo se najvećih hitova

Podijeli :

Kad umrem, želim da me pamte kao glazbenika koji je vrijedio, rekao je Freddie Mercury. Britanski pjevač i tekstopisac preminuo je prerano, 24. studenoga 1991. u 45. godini života, no i danas, tri desetljeća nakon smrti, i dalje ga se sjećaju.

Za života je s bendom napisao sjajne ploče, prodao više od 300 milijuna albuma, a teško je i pobrojati sve hitove koje je Freddie Mercury snimio. Mnoge pjesme nisu bile na vrhovima svjetskih top lista, ali su i danas u kolektivnom sjećanju milijuna obožavatelja i obožavatelja diljem svijeta.

Pjesme “Killer Queen”, “Don’t Stop Me Now”, “Another One Bites the Dust”, “I Want It All”, “Radio Ga Ga”, “Love Me Like There’s No Tomorrow”, “I Want to Break Free”, “Somebody to Love”, “The Show Must Go On”, “We Will Rock You” samo su neke od nezaboravnih pjesama grupe Queen, ali tu su i solo singlovi Freddieja Mercuryja poput “Living on my Own” ili “Mr. Bad Guy”.

Većina najvećih hitova Freddieja Mercuryja i Queena ili lista najvećih hitova uključuje ove pjesme:

“Bohemian Rhapsody”

Ova se pjesma smatra jednim od remek-djela popularne glazbe 20. stoljeća. A Freddie Mercury je svojedobno priznao da ju je, nezadovoljan učinjenim, skoro htio “baciti u koš”.

“Ovo je jedna od onih pjesama koje u ljudima bude fantazije. Netko mi je jednom rekao da sam napisao pjesmu u kojoj se susreću Cecil de Mille i Walt Disney. Samo ga poslušajte i zaključite što to vama osobno znači” poručio je Mercury.

“We Are The Champions”

Nitko ne piše bolju himnu od Freddieja Mercuryja, tim se riječima najčešće opisuje pjesma “We Are the Champions” iz 1977. godine. I sam Freddie je izjavio da je ova pjesma jedna od “najegoističnijih i najarogantnijih koje je ikada napravio”.

“Htio sam napisati nešto za široke mase. Ah, nogometni krik!”

„Crazy Little Thing Called Love“

Ova je pjesma bila prvi singl grupe Queen u Velikoj Britaniji. Freddie ju je napisao dok se kupao u kadi i razmišljao o rock glazbi i njenoj važnosti. On je i ovu pjesmu osmislio kao odu Elvisu.

“Under Pressure”

Dok su Queen u švicarskom Montreuxu snimali album “Hot Space”, David Bowie se u Mountain Studios pojavio samo u jednom trenutku. A s Mercuryjem i ostatkom trojca iz Queena snimio je dvije pjesme “Cool Cat” i pjesmu koja će postati svjetski hit “Under Pressure”.

Kada je objavljen u listopadu prije 40 godina, pjevački duet dviju zvijezda, Mercuryja i Bowieja, bio je prava senzacija. I, naravno, učvrstio se na prvom mjestu britanske ljestvice singlova.

Ali jedno je žaljenje ostalo, Freddie i Bowie je nikada nisu izveli zajedno na koncertu.

