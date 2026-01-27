Oglas

Iličić objavio neuređeni video Kolindina skoka: "Još uvijek mislite da je AI?"

N1 Info
27. sij. 2026. 11:49
Kolinda Grabar Kitarović
Screenshot/TikTok/Kristijan Iličić

Nakon što se internetom proširila snimka Kolinde Grabar-Kitarović kako skače u ledeno more na Antarktici, mnogi su se zapitali je li riječ o autentičnoj snimci ili pak umjetnoj inteligenciji.

Kristijan Iličić, najpoznatiji hrvatski travel influencer, sada je objavio neuređeni video skoka svoje ekipe na Antarktici.

@kristijanilicic Tražili ste snimku izlaska iz ledenog oceana pa evo, needitirana snimka skoka moje ekipe. Da li jos uvijek mislite da je AI? 😆 #polarplunge #antarctica #antarktika #antarktik #nomadiktravel ♬ original sound - Kristijan Ilicic

"Tražili ste snimku izlaska iz ledenog oceana pa evo, needitirana snimka skoka moje ekipe. Da li još uvijek mislite da je AI?", napisao je.

I bivša hrvatska predsjednica objavila je na svom Instagram profilu video snimku u kojoj skače u ledeni Južni ocean na Antarktici.

Kolinda Grabar Kitarović Kristijan Iličić

