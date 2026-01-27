Iličić objavio neuređeni video Kolindina skoka: "Još uvijek mislite da je AI?"

Screenshot/TikTok/Kristijan Iličić

Nakon što se internetom proširila snimka Kolinde Grabar-Kitarović kako skače u ledeno more na Antarktici, mnogi su se zapitali je li riječ o autentičnoj snimci ili pak umjetnoj inteligenciji.

Kristijan Iličić, najpoznatiji hrvatski travel influencer, sada je objavio neuređeni video skoka svoje ekipe na Antarktici.

"Tražili ste snimku izlaska iz ledenog oceana pa evo, needitirana snimka skoka moje ekipe. Da li još uvijek mislite da je AI?", napisao je.

I bivša hrvatska predsjednica objavila je na svom Instagram profilu video snimku u kojoj skače u ledeni Južni ocean na Antarktici.