Jimmy Kimmel odgovorio na kritike Melanije i Donalda Trumpa

Voditelj kasnonoćne talk show emisije Jimmy Kimmel rekao je da njegova šala o prvoj dami Melaniji Trump kao udovici nije bila "poziv na atentat" nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da bi ga trebalo "odmah otpustiti" zbog te izjave.
Jimmy Kimmel u ponedjeljak je otvorio svoju emisiju "Jimmy Kimmel Live!" opisujući šalu kao temeljenu na razlici u godinama para i "ni po kojoj definiciji ne i poziv na atentat".
Šala je upućena nakon što je naoružani napadač pokušao upasti na večeru novinara iz Bijele kuće u subotu navečer. Nekoliko dana prije incidenta, Kimmel je napravio skeč o večeri u kojem se našalio da Melania Trump "sjaji poput trudne udovice".
U monologu u ponedjeljak, Kimmel je rekao da mu je žao što su predsjednik i prisutni na događaju prošli kroz to traumatično i zastrašujuće iskustvo.
"Slažem se da je retorika mržnje i nasilja nešto što bismo trebali odbaciti", rekao je Kimmel. "Da, i mislim da bi odlično mjesto za početak smirivanja situacije bio razgovor sa suprugom o tome.“
Trump: Kimmel ni na koji način nije smiješan
Ranije je Donald Trump kritizirao voditelja u objavi na svojoj platformi Truth Social, ponavljajući komentare koje je njegova supruga dala pozivajući američku medijsku mrežu ABC da „zauzme stav“ protiv Kimmela.
"Wow, Jimmy Kimmel, koji ni na koji način nije smiješan, što potvrđuje njegova užasna televizijska gledanost, dao je izjavu u svojoj emisiji koja je zaista šokantna", napisao je Trump na Truth Socialu.
„Dan kasnije, neki je luđak pokušao ući u plesnu dvoranu dopisnika Bijele kuće, naoružan sačmaricom, pištoljem i mnoštvom noževa.
„Bio je tamo iz vrlo očiglednog i zlokobnog razloga. Cijenim što je toliko ljudi ogorčeno Kimmelovim podlim pozivom na nasilje i obično ne bi reagirali ni na što što je rekao, ali ovo je nešto što daleko prelazi granice.
„Jimmyja Kimmela bi Disney i ABC trebali odmah otpustiti“, pozvao je predsjednik.
Tijekom skeča, koji je emitiran prošli tjedan prije večere, Kimmel se našalio: „Naša prva dama, Melania, je ovdje. Tako je lijepa. Gospođo Trump, sjajite poput trudne udovice.“
Melania je odgovorila na skeč u objavi podijeljenoj na X-u u ponedjeljak i opisala voditelja talk showa kao „kukavicu“.
"Cilj je Kimmelove nasilne retorike ispunjene mržnjom podijeliti našu zemlju.
"Kukavica, Kimmel, skriva se iza ABC-ja"
„Njegov monolog o mojoj obitelji nije komedija - njegove riječi su korozivne i produbljuju političku bolest unutar Amerike. (...) Ljudi poput Kimmela ne bi trebali imati priliku ulaziti u naše domove svake večeri kako bi širili mržnju", napisala je Trump.
„Kukavica, Kimmel, skriva se iza ABC-ja jer zna da će mu mreža i dalje biti zaklon".
U rujnu je taj voditelj kasnonoćnog programa uklonjen s etera i suspendiran na neodređeno vrijeme nakon komentara koje je dao u emisiji nakon ubojstva desničarskog aktivista Charlieja Kirka, saveznika Trumpa.
Suspenzija je naišla na kritike javnosti, nekih od najvećih holivudskih zvijezda i političkih osoba, prema američkoj administraciji zbog kršenja njihove slobode govora i slobode tiska, što je dovelo do Kimmelovog povratka pet dana kasnije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
