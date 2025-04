Michelle Obama konačno progovorila o glasinama o razvodu

Podijeli :

Mandel NGAN / AFP

U iskrenom razgovoru u podcastu 'Work in Progress' koji vodi Sophia Bush, emitiranom 9. travnja 2025., Michelle Obama je objasnila kako je njezina odluka da se povuče iz javnosti i posveti sebi pogrešno protumačena kao znak bračnih problema.

Bivša prva dama SAD-a, Michelle Obama, konačno je progovorila o glasinama o razvodu s bivšim predsjednikom Barackom Obamom koje su se pojavile nakon što je bila odsutna s nekoliko važnih javnih događaja početkom ove godine

Pogrešna pretpostavka

‘Zanimljivo je da kada kažem ‘ne’, većina ljudi odgovara s razumijevanjem, govoreći ‘Shvaćam i u redu je’,’ izjavila je 61-godišnja bivša prva dama. ‘To je nešto s čime se mi žene borimo – razočaranje drugih. Toliko da ove godine ljudi nisu mogli ni zamisliti da donosim odluku za sebe, već su morali pretpostaviti da se moj suprug i ja razvodimo’, prenosi Tportal.

Spekulacije

Glasine o razvodu počele su se širiti nakon što Michelle nije prisustvovala sprovodu bivšeg predsjednika Jimmyja Cartera u siječnju, na kojem je Barack bio sam. Situacija se dodatno zakomplicirala kada je odlučila ne prisustvovati inauguraciji predsjednika Donalda Trumpa.

Michelle je objasnila da je njezino odsustvo s ovih događaja bilo rezultat svjesne odluke da napokon stavi sebe na prvo mjesto. ‘Sada imam priliku kontrolirati svoj vlastiti kalendar,’ rekla je. ‘Mogla sam donijeti mnoge od ovih odluka godinama ranije, ali nisam si dala tu slobodu.’

Pogledajte kako je Barack Obama čestitao rođendan supruzi Michelle

Život nakon Bijele kuće

Michelle je naglasila kako je ovo prvi put u njezinu životu da su ‘svi moji izbori za mene’. Nakon godina provedenih u Bijeloj kući od 2009. do 2017. i s odraslim kćerima Maliom (26) i Sashom (23) koje su napustile obiteljski dom, Michelle je počela namjerno izdvajati vrijeme za sebe.

‘Kao majka i zaposlena osoba, uvijek sam imala tuđe razloge za nečinjenje stvari. Morala sam osigurati da su djevojke u redu ili moj suprug je predsjednik, pa ne mogu ići na taj događaj,’ objasnila je.

Društvena očekivanja

Michelle je izrazila frustraciju zbog društvenih očekivanja koja često negativno etiketiraju žene koje donose samostalne odluke. ‘Zar ne bi moglo biti da je odrasla žena jednostavno donijela niz odluka za sebe?’ upitala je. ‘Ali to je ono što društvo čini nama. Kada konačno počnemo pitati ‘Što radim? Za koga to radim?’ i ako to ne odgovara stereotipu o tome što ljudi misle da bismo trebali raditi, onda se to označava kao nešto negativno i užasno.’

Bivša prva dama također je spomenula kako je sada vrijeme da se suoči s izazovnim pitanjima o tome tko zaista želi biti svaki dan. ‘Ako ne sada, kada? Što čekam? Kako ću provesti sljedećih 20 godina?’ razmišljala je.

Unatoč glasinama, par će u listopadu proslaviti 33. godišnjicu braka, a Barack je nedavno na događaju na Hamilton Collegeu 3. travnja priznao kako je njegovo predsjedništvo utjecalo na njihov brak, rekavši: ‘Bio sam u dubokom deficitu sa svojom suprugom. Pokušavam se izvući iz te rupe radeći povremeno zabavne stvari.’

