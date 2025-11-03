Oglas

28.12.

Thompsonov tim: Zatražili smo dodatni termin u zagrebačkoj Areni

author
N1 Info
|
03. stu. 2025. 11:37
05.07.2025., Zagreb - Koncert Marka Perkovica Thompsona na Hipodromu. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL

Tim Marka Perkovića Thompsona obavijestio je javnost da je zatražen dodatni termin za koncert glazbenika u zagrebačkoj Areni.

Oglas

"Predan zahtjev za dodatni termin koncerta Marka Perkovića Thompsona u Areni Zagreb

Zbog iznimno brze rasprodaje ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona 27. prosinca 2025. te velikog interesa brojnih Zagrebčana koji nisu uspjeli doći do svoje ulaznice, Thompsonov tim službeno je zatražio dodatni termin u zagrebačkoj Areni i to za 28. prosinca 2025.

Svjesni ogromne podrške publike i želje mnogih da budu dio ovog glazbenog događaja, želimo svim fanovima omogućiti novu priliku za nezaboravan koncertni doživljaj.

O ishodu zahtjeva i potvrdi drugog termina pravovremeno ćemo vas obavijestiti putem službenih stranica.

Hvala svima na ogromnom interesu, podršci i strpljenju!"

Teme
Arena Zagreb Marko Perković Thompson Zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ