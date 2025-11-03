Thompsonov tim: Zatražili smo dodatni termin u zagrebačkoj Areni

Tim Marka Perkovića Thompsona obavijestio je javnost da je zatražen dodatni termin za koncert glazbenika u zagrebačkoj Areni.
"Predan zahtjev za dodatni termin koncerta Marka Perkovića Thompsona u Areni Zagreb
Zbog iznimno brze rasprodaje ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona 27. prosinca 2025. te velikog interesa brojnih Zagrebčana koji nisu uspjeli doći do svoje ulaznice, Thompsonov tim službeno je zatražio dodatni termin u zagrebačkoj Areni i to za 28. prosinca 2025.
Svjesni ogromne podrške publike i želje mnogih da budu dio ovog glazbenog događaja, želimo svim fanovima omogućiti novu priliku za nezaboravan koncertni doživljaj.
O ishodu zahtjeva i potvrdi drugog termina pravovremeno ćemo vas obavijestiti putem službenih stranica.
Hvala svima na ogromnom interesu, podršci i strpljenju!"
