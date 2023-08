Umro dugogodišnji partner Sandre Bullock

Podijeli :

Bruce/CPR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Bryan Randall, dugogodišnji partner glumice Sandre Bullock, umro je u dobi od 57 godina.

Randall je umro u subotu od amiotrofične lateralne skleroze (ALS), rekla je njegova obitelj magazinu People.

Protiv te bolesti borio se tri godine.

„Bryan je rano odabrao zadržati svoju borbu ALS-a privatnom, a mi koji smo marili za njega smo učinili sve što možemo da poštujemo njegovu želju”, kazala je obitelj.

“Neizmjerno smo zahvalni neumornim liječnicima koji su s nama prolazili kroz tu bolest i zadivljujućim medicinskim sestrama koje su postale naše cimerice, često žrtvujući vlastite obitelji da bi bile s našom”.

Randall, profesionalni fotograf, upoznao je Bullock 2015. dok je radio na rođendanu njezinog sina Louisa. Ona i Bullock su se rijetko pojavljivali zajedno u javnosti, držeći svoju vezu dalje od medija.

„On je uzor kojeg bi htjela za svoju djecu”, kazala je Bullock 2021. u razgovoru za Red Table Talk.

„Ne slažem se uvijek s njim, niti on sa mnom. No on je uzor čak i kad se ne slažem s njim”, dodala je.

