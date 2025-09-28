Svinjske farme i bolesti: Dokumentarci o mračnoj strani svinjogojstva

Bolest je prvi put opisana u 18. stoljeću u Europi, vjerojatno u Italiji i Španjolskoj, a potom se proširila svijetom. Danas se suzbija preventivnim mjerama i eutanazijom zaraženih svinja. U mnogim zapadnim zemljama bolest je iskorijenjena, a Hrvatska je 2019. godine dobila status zemlje slobodne od klasične svinjske kuge, podsjeća Agroklub.