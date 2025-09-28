Oglas

industrijski uzgoj

Svinjske farme i bolesti: Dokumentarci o mračnoj strani svinjogojstva

author
N1 Info
|
28. ruj. 2025. 21:10
farma svinja
Pexels / Ilustracija

Dokumentarni film Pig Business iz 2009. godine, čija je autorica aktivistica Tracy Worcester, istražuje negativne posljedice industrijskog uzgoja svinja. Hogwood: A Modern Horror Story iz 2020. godine dokumentira istragu britanske aktivističke organizacije na farmi u Warwickshireu, piše Agroklub

Oglas

Razlika "obične" i afričke svinjske kuge

Klasična svinjska kuga je visoko zarazna virusna bolest domaćih i divljih svinja koja uzrokuje visoku smrtnost. Širi se izravnim kontaktom među životinjama, kontaminiranom hranom, vodom ili opremom. Lijeka nema.

Bolest je prvi put opisana u 18. stoljeću u Europi, vjerojatno u Italiji i Španjolskoj, a potom se proširila svijetom. Danas se suzbija preventivnim mjerama i eutanazijom zaraženih svinja. U mnogim zapadnim zemljama bolest je iskorijenjena, a Hrvatska je 2019. godine dobila status zemlje slobodne od klasične svinjske kuge, podsjeća Agroklub.

Afrička svinjska kuga (ASF) potječe iz Afrike i prvi put je identificirana 1921. u Keniji. Virus se prenosi kontaktom sa zaraženim životinjama, njihovom krvlju, mesom ili kontaminiranim predmetima poput odjeće i opreme. Ne postoji lijek ni široko dostupno cjepivo, a bolest se brzo širi među farmama i divljim svinjama.

Klasična i afrička svinjska kuga dvije su različite, ali podjednako ozbiljne virusne bolesti.

Razlikuju se po podrijetlu i epidemiološkim karakteristikama, no obje snažno pogađaju stočarstvo i gospodarstvo te zahtijevaju stroge mjere prevencije i kontrole. Dakle – riječ je o virusima, a ne parazitima ili bakterijama.

Pig Business

Pig Business (2009.), čija je autorica Tracy Worcester, nastao je nakon četverogodišnje istrage koja otkriva skrivene troškove industrijskog uzgoja svinja: zlostavljanje životinja, onečišćenje okoliša i zdravstvene prijetnje ljudima.

Posebno se prikazuje širenje korporacije Smithfield Foods u Poljskoj i posljedice njihove akvizicije Animex Foodsa. Stanovnici La Glorie u Meksiku vjeruju da je izbijanje svinjske gripe 2009. povezano s kontaminacijom iz obližnje farme, što dodatno potkrepljuje tvrdnje o opasnostima industrijskog uzgoja.

Film kritizira nedostatak regulacije i snažan lobistički utjecaj velikih korporacija. Unatoč pokušajima cenzure, emitiran je 2009. na britanskoj televiziji, a dostupan je i na stranici Farms Not Factories.

Hogwood: A Modern Horror Story

Hogwood: A Modern Horror Story (2020.) dokumentira istragu aktivističke organizacije Viva! na farmi Hogwood u Warwickshireu. Skrivene kamere otkrivaju loše uvjete – prenapučenost, ozljede, bolesti, kanibalizam i smrt životinja.

Farma je bila certificirana od Red Tractora i opskrbljivala Tesco, no nakon objave snimaka izgubila je certifikat i ugovor. Film je izazvao javnu osudu i doveo do promjena u politici trgovačkih lanaca, piše Agroklub.

Prikazuje i reakcije korporacija i regulatora, kao i aktivističku kampanju za podizanje svijesti o dobrobiti životinja. Cijeli film dostupan je na YouTubeu, i nije lako gledljivo „štivo“.

Teme
afrička svinjska kuga ask bakterija dokumentarci hogwood svinje svinjogojstvo svinjske farme uzgoj svinja virus

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ