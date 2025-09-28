YUVAL NOAH HARARI
Svjetski poznati povjesničar: Ukrajina pobjeđuje u ratu. Putin je već izgubio ključnu bitku
Povjesničar i filozof Yuval Noah Harari, autor globalnih bestselera Sapiens i Homo Deus tvrdi da Rusija unatoč ogromnim naporima gubi ključne bitke, dok Ukrajina uspijeva zadržati inicijativu i identitet.
Harari podsjeća i na promjenu retorike američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dok je u veljači 2025. govorio da Zelenski mora popustiti Moskvi jer nema karte u rukama, ovoga je tjedna izjavio kako Ukrajina, uz podršku Europske unije, može voditi rat i pobijediti, napisao je u komentaru za Financial Times.
Harari analizira razvoj događaja od 2014., kada je Ukrajina djelovala potpuno bespomoćno dok su Rusi zauzimali Krim i dijelove Donbasa. Totalna invazija 24. veljače 2022. trebala je, prema procjenama mnogih, dovesti do pada Kijeva u samo nekoliko dana. Zapadni partneri tada su nudili Zelenskom bijeg i osnivanje vlade u egzilu.
No ukrajinski predsjednik odbio je evakuaciju.
"Trebam streljivo, a ne prijevoz."
Vojska, slabija u brojnosti i naoružanju, iznenadila je svijet uspješnom obranom prijestolnice. Uslijedile su protuofenzive u Harkivu i Hersonu koje su 2022. oslobodile velik dio okupiranog teritorija.
Ruski gubici, minimalni dobici
Od tada se bojišnica malo pomaknula. Rusija pokušava održati privid nezaustavljivog napredovanja, no Harari podsjeća da od proljeća 2022. nije uspjela osvojiti nijedan strateški grad. U tri godine intenzivnih borbi ruska vojska, uz 200 do 300 tisuća mrtvih i ranjenih, kontrolira tek oko 0,6 posto dodatnog teritorija.
"Da nastave tim tempom, trebale bi im stotine godina i milijuni života da pokore Ukrajinu", ističe Harari, uspoređujući stanje s Prvim svjetskim ratom, kada su se deseci tisuća vojnika žrtvovali za tek nekoliko kilometara blatnog fronta.
Prema Harariju, ukrajinska strategija svjesnog povlačenja i očuvanja ljudstva pokazala se učinkovitom. Rusija, pak, sama sebe troši golemim napadima uz minimalne rezultate.
Ukrajina je ostvarila i izvanredne pomorske i zračne uspjehe. Unatoč nadmoćnoj Crnomorskoj floti, Rusija je izgubila raketnu krstaricu Moskva i niz drugih brodova, a Zmijski otok vraćen je u lipnju 2022. zahvaljujući dronovima i projektilima. U zraku, Rusija nikada nije uspostavila dominaciju, dok Ukrajinci sve češće pogađaju vojne ciljeve duboko na ruskom teritoriju.
Harari naglašava da je Ukrajina sve to postigla bez izravnog sudjelovanja NATO-a na bojištu. Zapadne zemlje osigurale su oružje, streljivo i financijsku potporu, ali nijedan saveznički vojnik nije službeno poslan u rat. Jedina država koja je fizički uključila svoje trupe na ruskoj strani jest Sjeverna Koreja, s oko 10 tisuća boraca.
Da je Zapad od početka omogućio puni pristup teškom naoružanju, tvrdi Harari, rat je mogao završiti već do kraja 2022. ili najkasnije ljeta 2023.
Slaba točka - volja Zapada
Najveća prijetnja Ukrajini 2025. nije na bojištu, nego u političkim krugovima Zapada. Rusija, piše Harari, pokušava propagandom uvjeriti Amerikance i Europljane da je pobjeda Moskve neizbježna kako bi oslabili njihovu volju za potporom Kijevu.
Takav razvoj događaja, upozorava, bio bi katastrofalan i za Ukrajinu i za NATO, jer bi savez izgubio vjerodostojnost i ključnu obranu od ruskih prijetnji.
Harari ističe da ukrajinska vojska danas broji oko milijun iskusnih veterana, dok poljska, njemačka i francuska vojska imaju po 200 tisuća vojnika - uglavnom bez ratnog iskustva. U slučaju da SAD odustane od izravne obrane Europe, upravo bi Ukrajinci bili glavna snaga koja stoji između Moskve i europskih prijestolnica.
Iskustvo s dronovima, inovacijama i ratovanjem u uvjetima visokog pritiska, dodaje Harari, dragocjeno je i za američku vojsku. To je, smatra on, razlog zašto je i predsjednik Trump u posljednje vrijeme skloniji Ukrajini – jer voli biti na strani pobjednika.
Na kraju, Harari zaključuje da Putin već sada nije ostvario svoj osnovni cilj – uništenje ukrajinske nacije. Njegova tvrdnja da Ukrajina nije „prava država“ pala je u vodu. Rat je, naprotiv, učvrstio ukrajinski identitet i patriotizam.
"Nacije nisu samo zemlja i krv, nego priče, slike i sjećanja. Ruska invazija i žrtve koje Ukrajinci podnose postat će dio kolektivne memorije i održavati njihovu neovisnost generacijama", piše Harari, dodajući da je svijetu postalo jasno, Ukrajina je itekako stvarna nacija.
