Oglas

PRISTUPAČNI MODEL

Apple predstavio iPhone 17e

author
Hina
|
02. ožu. 2026. 18:42
iPhone
AFP / ANGELA WEISS

Apple je lansirao iPhone 17e, svoj pristupačniji model pametnog telefona s 256 gigabajta prostora za pohranu, kojemu je početna cijena 599 dolara, nastojeći održati svoj udio na žestoko konkurentnom globalnom tržištu mobilnih uređaja.

Oglas

Ovaj je potez uslijedio u trenutku kad cijene memorijskih čipova rastu usred globalne nestašice, što upućuje na to da je Apple spreman apsorbirati pritisak na troškove komponenti da bi svoj najjeftiniji model učinio što primamljivijim za kupce.

Nudeći više prostora za pohranu po istoj cijeni, Apple pozicionira svoj 17e kao jaču opciju jer želi privući nove korisnike i obraniti tržišni udio od konkurenata suočenim sa strožim ograničenjima u ponudi.

Neki analitičari smatraju da veći kapacitet po istoj početnoj cijeni zapravo znači sniženje cijene, budući da su kupci prije morali plaćati dodatnu naknadu za pristup većem kapacitetu pohrane.

Teme
apple iphone 17e

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ