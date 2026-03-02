PRISTUPAČNI MODEL
Apple predstavio iPhone 17e
Apple je lansirao iPhone 17e, svoj pristupačniji model pametnog telefona s 256 gigabajta prostora za pohranu, kojemu je početna cijena 599 dolara, nastojeći održati svoj udio na žestoko konkurentnom globalnom tržištu mobilnih uređaja.
Ovaj je potez uslijedio u trenutku kad cijene memorijskih čipova rastu usred globalne nestašice, što upućuje na to da je Apple spreman apsorbirati pritisak na troškove komponenti da bi svoj najjeftiniji model učinio što primamljivijim za kupce.
Nudeći više prostora za pohranu po istoj cijeni, Apple pozicionira svoj 17e kao jaču opciju jer želi privući nove korisnike i obraniti tržišni udio od konkurenata suočenim sa strožim ograničenjima u ponudi.
Neki analitičari smatraju da veći kapacitet po istoj početnoj cijeni zapravo znači sniženje cijene, budući da su kupci prije morali plaćati dodatnu naknadu za pristup većem kapacitetu pohrane.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
