opasnosti ai-a

„Ne brišite ništa“ – X pod povećalom EU-a zbog "razodijevanja" žena i djece

author
N1 Info
|
08. sij. 2026. 15:51
kino-vn-6RCMUT2pDVc-unsplash
Unsplash/Ilustracija

EU je naložila X-u da do kraja 2026. zadrži sve zapise o Groku zbog sve veće zabrinutosti oko AI chatbota.

Europska unija naložila je platformi X da do kraja 2026. godine zadrži svu internu dokumentaciju i podatke koji se odnose na njezin ugrađeni alat umjetne inteligencije Grok, izjavio je u četvrtak glasnogovornik Europske komisije, kako prenosi Reuters.

Slike golih žena i djece

Europska komisija ranije ovog tjedna poručila je da su slike razodjevenih žena i djece koje se dijele na platformi X nezakonite i zastrašujuće, pridruživši se sve glasnijem nizu dužnosnika diljem svijeta koji osuđuju porast nekonsenzualnih sadržaja na toj društvenoj mreži.

Komisija je sada odlučila produžiti nalog o zadržavanju podataka koji je X-u poslala prošle godine, a koji se odnosio na algoritme i širenje ilegalnog sadržaja, rekao je glasnogovornik Thomas Regnier novinarima.

„Ovo je poruka platformi: zadržite svoje interne dokumente, nemojte ih uklanjati, jer sumnjamo u vašu usklađenost s propisima i moramo imati mogućnost pristupa tim podacima ako to izričito zatražimo“, rekao je Regnier.

Umjetna inteligencija kao alat za širenje seksualiziranog sadržaja

Nalog Europske komisije dio je šire istrage protiv platforme X, koja se vodi u okviru Akta o digitalnim uslugama (DSA), novog europskog zakona kojim se regulira odgovornost velikih internetskih platformi za sadržaj koji se na njima objavljuje. Prema DSA-u, platforme poput X-a dužne su sprječavati širenje ilegalnog sadržaja, transparentno objašnjavati rad svojih algoritama te učinkovito štititi korisnike, posebno djecu.

X je već ranije bio pod povećalom europskih regulatora zbog slabog moderiranja sadržaja, dezinformacija i promjena u pravilima sigurnosti nakon što je tvrtku preuzeo Elon Musk. U prosincu prošle godine Europska komisija otvorila je službeni postupak protiv X-a zbog sumnje da krši DSA, uključujući način na koji se sadržaj preporučuje korisnicima.

Ugradnja AI chatbota Grok, razvijenog u Muskove tvrtke xAI, dodatno je pojačala zabrinutost regulatora. Dužnosnici strahuju da umjetna inteligencija može olakšati širenje nezakonitih i nekonsenzualnih sadržaja, uključujući seksualizirane slike žena i djece, ako nije adekvatno nadzirana.

Ako se utvrdi da je X prekršio europska pravila, kompaniji prijete novčane kazne do 6 % globalnog godišnjeg prometa, kao i obveza promjene načina rada platforme.

Teme
chatbot elon musk grok seksualizirani sadržaj umjetna inteligencija

