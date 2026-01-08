opasnosti ai-a
„Ne brišite ništa“ – X pod povećalom EU-a zbog "razodijevanja" žena i djece
EU je naložila X-u da do kraja 2026. zadrži sve zapise o Groku zbog sve veće zabrinutosti oko AI chatbota.
Europska unija naložila je platformi X da do kraja 2026. godine zadrži svu internu dokumentaciju i podatke koji se odnose na njezin ugrađeni alat umjetne inteligencije Grok, izjavio je u četvrtak glasnogovornik Europske komisije, kako prenosi Reuters.
Slike golih žena i djece
Europska komisija ranije ovog tjedna poručila je da su slike razodjevenih žena i djece koje se dijele na platformi X nezakonite i zastrašujuće, pridruživši se sve glasnijem nizu dužnosnika diljem svijeta koji osuđuju porast nekonsenzualnih sadržaja na toj društvenoj mreži.
Komisija je sada odlučila produžiti nalog o zadržavanju podataka koji je X-u poslala prošle godine, a koji se odnosio na algoritme i širenje ilegalnog sadržaja, rekao je glasnogovornik Thomas Regnier novinarima.
„Ovo je poruka platformi: zadržite svoje interne dokumente, nemojte ih uklanjati, jer sumnjamo u vašu usklađenost s propisima i moramo imati mogućnost pristupa tim podacima ako to izričito zatražimo“, rekao je Regnier.
Hi @ElonMusk can you do something about the pedos asking grok to put bikinis on literal children?!— Stranger News (@StrangerNews11) January 3, 2026
PROTECT NELL FISHER!! pic.twitter.com/bGeXpCArn3
Umjetna inteligencija kao alat za širenje seksualiziranog sadržaja
Nalog Europske komisije dio je šire istrage protiv platforme X, koja se vodi u okviru Akta o digitalnim uslugama (DSA), novog europskog zakona kojim se regulira odgovornost velikih internetskih platformi za sadržaj koji se na njima objavljuje. Prema DSA-u, platforme poput X-a dužne su sprječavati širenje ilegalnog sadržaja, transparentno objašnjavati rad svojih algoritama te učinkovito štititi korisnike, posebno djecu.
Grok is capable of editing fully-clothed women and girls into wearing “string bikini”.— Jessaline 🇬🇧 (@jessalinecaine) January 3, 2026
Here’s a censored photo of me aged 3 created by Grok.
I’m a CSA survivor who is horrified to discover that there is a brand new way to exploit our children, and it’s on one of the biggest… pic.twitter.com/I0uS1tCib3
X je već ranije bio pod povećalom europskih regulatora zbog slabog moderiranja sadržaja, dezinformacija i promjena u pravilima sigurnosti nakon što je tvrtku preuzeo Elon Musk. U prosincu prošle godine Europska komisija otvorila je službeni postupak protiv X-a zbog sumnje da krši DSA, uključujući način na koji se sadržaj preporučuje korisnicima.
Ugradnja AI chatbota Grok, razvijenog u Muskove tvrtke xAI, dodatno je pojačala zabrinutost regulatora. Dužnosnici strahuju da umjetna inteligencija može olakšati širenje nezakonitih i nekonsenzualnih sadržaja, uključujući seksualizirane slike žena i djece, ako nije adekvatno nadzirana.
Ako se utvrdi da je X prekršio europska pravila, kompaniji prijete novčane kazne do 6 % globalnog godišnjeg prometa, kao i obveza promjene načina rada platforme.
