Europska komisija pokreće pet velikih obrambenih projekata: Uključena je i Hrvatska, evo o čemu se radi

Novi programi obuhvaćaju razvoj bespilotnih letjelica i sustava za borbu protiv dronova, zaštitu mora i podmorja, svemirske tehnologije, zračne sposobnosti te protuzračnu i proturaketnu obranu. Kako se može vidjeti na stranicama Komisije, Hrvatska je uključena u program razvoja bespilotnih letjelica i sutava za borbu protiv dronova.